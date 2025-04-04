Dünyanın dört bir yanından turizm ve etkinlik sektörünün liderlerini bir araya getiren 8’inci Uluslararası MICE ve Düğün Forumu (IMWF 8), bugün Antalya Regnum Carya Otel’de başladı. Etkinliğin açılışına, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da katıldı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Ataoğlu açılışta yaptığı konuşmada, turizmin ülkeler arasındaki bağları güçlendiren ve ekonomik kalkınmaya ivme kazandıran bir sektör olduğunu vurguladı.

-“KKTC ideal bir destinasyon”

KKTC’nin sahip olduğu doğal güzellikler ve kültürel mirasla uluslararası organizasyonlar için ideal bir destinasyon olduğunu belirten Ataoğlu, “Kuzey Kıbrıs olarak, dünya turizm sahnesinde daha güçlü bir yer edinmeye kararlıyız” dedi. Ataoğlu, gençlerin ve çevre dostu projelerin turizmin geleceğinde kilit rol oynayacağına da dikkat çekti.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen, panellerin de yapılacağı IMWF 8, beş gün boyunca devam edecek.