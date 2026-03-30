Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Meclis önündeki eylemler sırasında yaşanan gerginliğin ardından Bakanlar Kurulu ile temas kurduklarını açıkladı. İncirli, hükümetin hayat pahalılığı düzenlemesinde geri adım atmaya yanaşmadığını savundu.

İncirli, Meclis’te toplantı halinde bulunan Bakanlar Kurulu’na girerek hayat pahalılığına ilişkin yasa tasarısının geri çekilmesi talebini bir kez daha ilettiklerini söyledi.

Ancak görüşmede Başbakan Ünal Üstel’in tasarı konusunda geri adım atmayacaklarını ifade ettiğini aktaran İncirli, hükümetin kararlı bir tutum sergilediğini belirtti. İncirli, sürecin “biz yapacağız” anlayışıyla yürütüldüğünü savunarak, hükümetin toplumun taleplerine yeterince kulak vermediğini dile getirdi.

Başbakan Üstel’in sendikalarla doğrudan temas kurmadığını da öne süren İncirli, bu yönde girişimlerde bulunduklarını ancak herhangi bir sonuç alınamadığını ifade etti.

Gözler, artan gerilimin ardından hükümet ile sendikalar arasında kurulabilecek olası diyalog sürecine çevrildi.