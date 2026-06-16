Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın çağrısıyla gerçekleştirilen Siyasi Partiler Konseyi toplantısının ardından Kıbrıs sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Toplantı sonrasında basına açıklama yapan İncirli, Birleşmiş Milletler’in Güney Kıbrıs’taki seçimlerin ardından çözüm sürecine yönelik girişimlerini hızlandırdığını belirterek, bu çabaların başarıya ulaşmasının ve zaman kaybedilmeden ilerlemesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erhürman’ın müzakere sürecine ilişkin ortaya koyduğu yöntemi desteklediklerini ifade eden İncirli, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin çözüm yönündeki her yapıcı adımı olumlu karşıladığını kaydetti. Kıbrıs sorununda yeniden hareketlilik yaşanmasını önemli bulduklarını belirten İncirli, buna rağmen sürecin dikkatli ve gerçekçi bir yaklaşımla takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bölgede yaşanan gelişmelerin Kıbrıs’ı doğrudan etkilediğine dikkat çeken İncirli, özellikle güvenlik alanındaki risklerin Kıbrıs Türk halkı açısından yakından takip edilmesi gereken bir konu olduğunu ifade etti. Bu tehditlerin olumsuz sonuçlar doğurmaması için somut adımların hayata geçirilmesi gerektiğini belirten İncirli, bölgesel istikrarı güçlendirecek girişimlerin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Kıbrıslı Türklerin çözüm iradesini geçmişte birçok kez ortaya koyduğunu hatırlatan İncirli, bu iradenin korunmasının ve güçlendirilmesinin önemine işaret etti. Mevcut statükonun sürdürülebilir olmadığını savunan İncirli, çözümsüzlüğün en büyük bedelini Kıbrıs Türk halkının ödediğini dile getirdi.

Birleşmiş Milletler’in çözüm yönündeki girişimlerini desteklediklerini belirten İncirli, sürecin ilerlemesi için üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceklerini söyledi. Taraflar arasında geçmişte sağlanan yakınlaşmaların korunarak ilerlenmesi gerektiğini ifade eden İncirli, Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğinin müzakere sürecinin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu vurguladı.

İncirli, kalıcı ve kapsamlı bir çözüme ulaşılabilmesi için çözüm iradesinin güçlü tutulmasının ve uluslararası çabaların desteklenmesinin önem taşıdığını sözlerine ekledi.