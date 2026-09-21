Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, seçimlerin tümüne hazır olduklarını belirterek, hedeflerinin, Kıbrıslı Türklerin kendi kurumlarını güvenle yönettiği, ekonomik ve toplumsal gücünü geliştirdiği ve dünyayla bütünleştiği bir yapı inşa etmek olduğunu kaydetti.

CTP’nin ortak gelecek programını oluşturan beş sözünü kamuoyu ile paylaşan İncirli, bunları; “iyi yönetim, dürüst yönetim ve yolsuzlukla mücadele”, “büyüyen ekonomi ve hayat pahalılığıyla mücadele”, “sağlık ve eğitimde kamusal dönüşüm”, “daha az bürokrasi, daha hızlı ve güçlü kamu hizmeti” ile “nüfus, muhaceret ve güvenlik” olarak sıraladı.

CTP, “Şimdi Söz Bizde… Dürüst Yönetim, Güçlü Hizmet, Güvenli Gelecek” sloganıyla Paradise Park’ta basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda, İncirli’nin yanı sıra CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, CTP Grup Başkan Vekilleri Asım Akansoy ve Erkut Şahali, CTP Kadın Örgütü Başkanı Doğuş Derya, CTP Gençlik Örgütü Genel Sekreteri Enç Yılmaz ile CTP MYK üyeleri de hazır bulundu.

“Bugün yeni bir dönem başlıyor. Ülkemiz seçimlere doğru yol alıyor. Artık söz halkta.” diyen İncirli, hedeflerinin Kıbrıslı Türklerin kendi kurumlarını güvenle yönettiği, ekonomik ve toplumsal gücünü geliştirdiği ve dünyayla bütünleştiği bir yapı kurmak olduğunu belirtti.

Çözüm ve barış iradesini koruyarak kurumları Avrupa Birliği’ne hazırlayacaklarını söyleyen İncirli, Türkiye Cumhuriyeti ile tarihsel bağları, karşılıklı saygıya dayalı kurumsal ilişki zemininde ilerleteceklerini ifade etti.

“İhtiyacımız olan şey dürüst bir yönetimdir.” vurgusu yapan İncirli, liyakate, şeffaflığa ve hesap verebilirliğe büyük önem vereceklerini kaydetti.

Sağlık, eğitim ve ulaşım başta olmak üzere kamu kurumlarının hizmet kapasitesinde gerileme yaşandığını ifade eden İncirli, yeni dönemde güçlü hizmet anlayışıyla kurumları ayağa kaldıracaklarını söyledi.

İncirli, insanların, işletmelerin, emekçilerin, esnafın ve üreticilerin güvenli ve öngörülebilir bir geleceğe ihtiyacı olduğunu belirterek, insanların kendilerini yolda, sokakta, araçlarında, gemide, uçakta ve evlerinde güvenli hissedeceği bir ülke hedeflediklerini kaydetti.

-“Yönetimde güven, ekonomide istikrar, üretimde büyüme”

Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan ve “kirli yönetimi” değiştireceklerini söyleyen İncirli, ortak bir gelecek programı hazırladıklarını belirtti.

Sorunlara bütünlüklü bir programla yaklaşacaklarını dile getiren İncirli, programın ekonomiden kamu yönetimine, sağlıktan eğitime, üretimden çalışma yaşamına, enerjiden çevreye, nüfus ve muhaceretten sosyal politikalara uzandığını ifade etti.

İncirli, ortak programın hedeflerini “Yönetimde güven, ekonomide istikrar, üretimde büyüme” olarak sıralayarak, “Dayanıklı bir ülke, yaşanılası bir yurt” hedefine de vurgu yaptı.

Yönetimde güven olmadan ekonominin düzelemeyeceğini, üretimin büyüyemeyeceğini ve sosyal adalet ile toplumsal eşitliğin sağlanamayacağı görüşünü dile getiren İncirli, devlet kurumlarına güveni yeniden oluşturacaklarını söyledi.

Sorunların birbirleriyle bağlantılı olduğunu kaydeden İncirli, nüfus verilerindeki belirsizliğin de hastane, konut, okul ve ulaşım gibi alanlarda sağlıklı planlama yapılmasını engellediğini belirtti.

Sokakta büyük bir değişim isteği olduğunu söyleyen İncirli, insanların yalnızca hükümetin değil, yönetim anlayışının da değişmesini istediğini söyledi.

“Bu kötü gidişat bize son beş yılda çok şey kaybettirdi.” diyen İncirli, önce kötü gidişatı durduracaklarını, ardından kurumları ve hizmetleri güçlendireceklerini söyledi.

Yapılacak işlerin takvimi, kaynağı, bütçesi, sorumlusu ve başarı ölçütünün önceden belli olacağını ifade eden İncirli, çalışmaların toplum tarafından şeffaf şekilde izlenebileceğini belirtti.

-“6 Aralık büyük bir gün olacak”

“6 Aralık büyük bir gün olacak. Siyasi tarihimizin en önemli günlerinden biri olacak.” diye konuşan İncirli, yerelde başardıklarını ülkenin geneline yayacaklarını söyledi.

CTP’li belediyelerin mali disiplin, şeffaflık, sosyal belediyecilik, altyapı yatırımları ve çevrenin korunması alanlarında çalışmalar yürüttüğünü belirten İncirli, bu anlayışı ülke genelinde uygulamayı hedeflediklerini kaydetti.

-“CTP açık ara birinci partidir”

Son dönemde yöntemi ve kim tarafından yapıldığı belli olmayan kamuoyu araştırmalarının yayımlandığını belirten İncirli, CTP’nin Şubat, Mayıs ve Ağustos aylarında Metron Araştırma Şirketi’ne yaptırdığı üç ayrı kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı.

Araştırma sonuçlarına ilişkin, “CTP açık ara birinci partidir.” diyen İncirli, partinin oy oranında düşüş yaşanmadığını, güçlü konumunu koruduğunu ve Meclis’te çoğunluğu sağlayabilecek bir durumda bulunduğunu söyledi.

“Bizim için toplumsal uzlaşı önemlidir.” diyen İncirli, kamuoyu yoklamalarının, farklı görüşlerden yurttaşların CTP’de birleştiğini gösterdiğini dile getirerek, CTP’nin kuracağı iktidarın “halkın iktidarı” olacağını ifade etti.

-CTP’den beş söz

Basın toplantısında, Ortak Gelecek Programı’nı oluşturan CTP’nin beş sözünü de kamuoyuyla paylaşan İncirli, bunları; “iyi yönetim, dürüst yönetim ve yolsuzlukla mücadele”, “büyüyen ekonomi ve hayat pahalılığıyla mücadele”, “sağlık ve eğitimde kamusal dönüşüm”, “daha az bürokrasi, daha hızlı ve güçlü kamu hizmeti” ile “nüfus, muhaceret ve güvenlik” olarak sıraladı.

Ortak Gelecek Programı’nın yalnızca bu beş başlıktan ibaret olmadığını kaydeden İncirli, diğer alanlardaki politikaları da ülkenin farklı bölgelerinde düzenlenecek toplantılarla açıklayacaklarını söyledi.

-“Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi kuracağız”

CTP'nin ilk sözünün iyi ve dürüst yönetim ile yolsuzlukla mücadele olduğunu belirten İncirli, yeni dönemde kapsamlı bir mücadele yürüteceklerini ve Başbakanlık altında koordine edilecek bir “Yolsuzlukla Mücadele Otoritesi” kuracaklarını söyledi.

Mal beyanlarının fiilen denetleneceğini belirten İncirli, özellikle seçilmişler, üst düzey atanmışlar ve kritik görevlerde bulunan kişilerin yakından takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

Yolsuzluk ve usulsüzlüğün münferit olaylar olmadığını kaydeden İncirli, bunların toplumun tümüne ve kamu hizmetlerine zarar verdiğini belirtti.

Ülkede yolsuzluk nedeniyle “muazzam bir yozlaşma ve çürüme” yaşandığı görüşünü dile getiren İncirli, Başbakanlık Denetleme Kurulu ve Sayıştay gibi denetim kurumlarını da daha etkin hale getireceklerini söyledi.

Kendi dönemlerinde kamu ihaleleri ve harcamaların şeffaf, izlenebilir ve denetlenebilir olacağını kaydeden İncirli, “Gizli saklı işler dönemini bitireceğiz. Dört duvar arasında alınan kararlar dönemini bitireceğiz.” dedi.

Kararların veriye dayalı ve şeffaf şekilde alınacağını ifade eden İncirli, yurttaşın yönetime yeniden güveneceği bir dönem başlatmayı hedeflediklerini belirtti.

-“Üreten kazanacak ve adil paylaşım olacak”

İkinci sözlerinin ekonomi olduğunu belirten İncirli, büyüyen ekonomi, hayat pahalılığıyla mücadele ve mali disiplini hedeflediklerini söyledi.

Ekonominin günübirlik kararlarla ve sürekli borçlanmayla yönetilemeyeceğini söyleyen İncirli, ekonomi politikalarının planlı şekilde yürütülmesi gerektiğini kaydetti.

Hayat pahalılığının yalnızca ücretliler değil, işletmeler, esnaf ve üreticiler üzerinde de yük oluşturduğunu söyleyen İncirli, piyasaların izlenmesi ve denetlenmesi ile hedefli sosyal desteklerin bütüncül mücadelenin parçaları olacağını belirtti.

Vergi adaletini sağlamanın ve kayıt dışılıkla mücadelenin önemli olduğunu ifade eden İncirli, yerli katma değeri artırmayı ve üretime dayalı ekonomik modelle ilerlemeyi hedeflediklerini söyledi.

Desteklerin sonuç odaklı olacağını belirten İncirli, çalışanların refahtan pay alması gerektiğini de kaydetti.

Kısa vadeli borç baskısını kaldıracaklarını söyleyen İncirli, borç yönetimini mali disiplin içerisinde orta vadeye yayacaklarını belirtti.

“Hedefimiz kalıcı bir kalkınmadır. Önce ekonomiyi büyütecek düzeni kuracağız, sonra piyasaya güveni yeniden tesis edeceğiz ve ardından kalıcı kalkınmayı inşa edeceğiz.” diyen İncirli, “Üreten kazanacak ve adil paylaşım olacak.” ifadelerini kullandı.

-“Sağlık sistemini baştan sona güçlendireceğiz”

Üçüncü sözlerinin sağlık ve eğitimde kamusal dönüşüm olduğunu belirten İncirli, sağlık sistemini baştan sona güçlendirecek bir dönüşüm hedeflediklerini söyledi.

Birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendireceklerini ifade eden İncirli, bunun hastanelerdeki yoğunluk ve kuyrukların azaltılmasına katkı sağlayacağını kaydetti.

Acil servisleri “kanayan yara” olarak nitelendiren İncirli, acil servislerde triyaj sistemi uygulanacağını ve sıranın hastaların aciliyet durumuna göre belirleneceğini söyledi.

İlaç takip sistemi kuracaklarını ve ilaç tedarikinin kesintisiz sürdürülmesini hedeflediklerini belirten İncirli, vatandaşların ilaçlarını kendilerine en yakın eczaneden temin edebilmelerinin önünü açacaklarını kaydetti.

Koruyucu sağlık hizmetlerine özel önem vereceklerini ifade eden İncirli, hastalıkların erken dönemde tespit edilmesini ve kronik hastaların düzenli takip edilmesini hedeflediklerini söyledi.

“Dijital sağlık sistemi kurulacak.” diyen İncirli, dijitalleşmenin yalnızca bilgilerin bilgisayara aktarılması değil, hizmetleri hızlandıran ve denetimi sağlayan bir sistem olması gerektiğini ifade etti.

Sağlıkta tam gün çalışma modelinin de önemli olduğunu dile getiren İncirli, poliklinik, laboratuvar, radyoloji ve ameliyat hizmetlerinin mesai saatinin tamamına dengeli şekilde yayılması için çalışma yapacaklarını kaydetti.

İncirli, Genel Sağlık Sigortası’nı da kademeli olarak hayata geçirmek için takvim hazırladıklarını söyledi.

-“Tam gün eğitim planlı ve kademeli şekilde beş yıla yayılacak”

Eğitimde büyük sorunlar yaşandığını söyleyen İncirli, ailelerin sosyoekonomik durumu veya yaşadıkları bölge ne olursa olsun her çocuğun eğitimde eşit fırsata sahip olmasının temel hedefleri olduğunu belirtti.

Tam gün eğitimi önlerine hedef olarak koyduklarını ifade eden İncirli, geçişi planlı ve kademeli şekilde beş yıla yayacaklarını söyledi.

Okulların fiziki durumunun, bütçenin, eksik öğretmen ve personelin, çocukların beslenmesi, güvenli alanları ve ulaşımının birlikte ele alınacağını kaydeden İncirli, eğitimin içinde bulunduğu durumun geleceğe güvenle ve umutla bakılmasının önünde engel olduğunu söyledi.

Eğitim ve istihdamı birbirine bağlayacaklarını dile getiren İncirli, mesleki eğitim ile iş yaşamı arasındaki bağı güçlendireceklerini ve bu alanda iş dünyasının ihtiyaçlarını da dikkate alacaklarını kaydetti.

Yükseköğretimde “çok yara aldıklarını” söyleyen İncirli, kaybedilen itibarı yeniden kazanmayı hedeflediklerini, denetimi güçlendireceklerini ve niceliği değil niteliği esas alan bir yükseköğretim anlayışı benimseyeceklerini belirtti.

“Sahte diploma konusunu artık tarihin içine gömmek zorundayız.” diyen İncirli, ülkenin bu şekilde anılmasının önüne geçeceklerini, konuyla ilgili soruşturmaların süreceğini ve “yapanın yanına kâr kalmayacağını” söyledi.

Özel eğitimin bir lütuf değil, temel bir hak olduğuna da dikkat çeken İncirli, özel gereksinimli çocukların kapsayıcı şekilde eğitim sistemi içerisinde yer almasının sağlanacağını belirtti.

Atatürk Öğretmen Akademisi’nin tarihsel önemini, kimliğini ve kültürünü koruyacaklarını ifade eden İncirli, öğretmenlerin yetiştirilmesi ve hizmet içi eğitimlerine önem vereceklerini kaydetti.

İncirli, “Eğitimi siyasetten arındıracağımız bir döneme başlıyoruz. Eğitimi laik, bilimsel, demokratik, kapsayıcı ve fırsat eşitliğini esas alan temel kamusal hak olarak görüyoruz.” dedi.

-“Kamu hizmetlerinde sadeleşmeye gideceğiz”

Dördüncü sözlerinin daha az bürokrasi, daha hızlı ve güçlü kamu hizmeti olduğunu belirten İncirli, mevcut kamu düzeninin yurttaşı yorduğunu söyledi.

Devletin hantallığını azaltmak için kamu hizmetlerinde sadeleşmeye gideceklerini kaydeden İncirli, mükerrer başvuru ve belgeleri ortadan kaldıracaklarını belirtti.

Başvuru, izin, ruhsat, ödeme ve belge süreçlerini baştan sona gözden geçireceklerini söyleyen İncirli, gereksiz belge, onay ve işlem adımlarının kaldırılacağını ifade etti.

İşlemlerin sadeleştirilmesinin ardından kurumları bütünleşik dijital sisteme kavuşturacaklarını belirten İncirli, kurumların birbiriyle yeterince iletişim ve koordinasyon içinde olmamasının hizmet kapasitesini zayıflattığını söyledi.

İncirli, kurumlar arası koordinasyonu güçlendireceklerini ve kamu görevlileri üzerindeki siyasi baskıyı ortadan kaldıracak reformları gerçekleştireceklerini söyledi.

Kamu görevlilerinin uzmanlıkları ve niteliklerine göre, siyasi baskıdan uzak biçimde hizmet vereceğini belirten İncirli, işlem süreleri, hizmet kalitesi ve yurttaş memnuniyetinin ölçüleceğini kaydetti.

-“Nüfus sayımı için 15-18 aylık takvim”

Beşinci sözlerinin nüfus, muhaceret ve güvenlik olduğunu ifade eden İncirli, gerçek nüfus bilinmeden sağlıklı planlama yapılamayacağını söyledi.

Kapsamlı nüfus sayımını hazırlık süreciyle birlikte 15-18 aylık takvim içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini belirten İncirli, sayım sonucunda nüfusun yanı sıra yaş, cinsiyet, yaşanılan bölge, ekonomik faaliyet, eğitim düzeyi ve ikamet statülerini içeren geniş bir envanter oluşturulacağını kaydetti.

Nüfus verilerinin bir defalık sayımla sınırlı kalmaması, sürekli takip edilebilmesi gerektiğini ifade eden İncirli, bütün yatırımları ve planları gerçek nüfus verilerine göre hayata geçireceklerini söyledi.

Muhaceret konusunda ülkeye girişte elektronik ön bildirim ve güvenlik filtresi kuracaklarını belirten İncirli, turizm, çalışma, öğrenim ve ikamet statülerini yakından takip edeceklerini kaydetti.

Statü değişikliklerinin erken uyarı sistemiyle tespit edileceğini söyleyen İncirli, yabancı iş gücü ihtiyacının da iş dünyasıyla birlikte değerlendirileceğini ifade etti.

Bakanlar Kurulu’nun istisnai yurttaşlık yetkisini sınırlandıracaklarını da dile getiren İncirli, yurttaşlığa başvuru, kabul ve istisnai karar istatistiklerini düzenli yayımlayacaklarını söyledi.

-“Güvenlikte kurumlar arasında koordinasyon mekanizması”

Güvenlik konusunun son beş yılda hafife alındığını söyleyen İncirli, toplumsal güvenlikte merkezi hükümet, Polis Genel Müdürlüğü, yerel yönetimler ve ilgili kamu kurumları arasında sürekli çalışan koordinasyon mekanizması kuracaklarını belirtti.

Kurumların ortak veri ve risk analizleriyle çalışacağını söyleyen İncirli, riskleri önceden gören ve tedbir alan bir anlayışla hareket edeceklerini kaydetti.

Kadına ve kırılgan gruplara yönelik şiddeti de güvenlik başlığı altında değerlendireceklerini belirten İncirli, Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şubeleri ile Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin etkin şekilde çalıştırılacağını ifade etti.

Ceza İnfaz Yasası’nı çağdaş biçimde ele alacaklarını da kaydeden İncirli, “Mahkemenin verdiği kararların siyasi makamlar tarafından anlamsızlaştırılmasına izin vermeyeceğiz.” dedi.

Güvenlik politikalarının evrensel insan hakları çerçevesinde yürütüleceğini ifade eden İncirli, insanların doğdukları yer, cinsiyet, köken veya inançlarına göre ayrılmayacağını söyledi.

İncirli, “Sorunu çıkaran kişiler değildir. Güvenlikte sorun, önleyemeyen, tedbir almayan sistemdir.” dedi.

-“Kuracağımız hükümet hesap verecek, hiçbir genç geleceğini bir bavula sığdırmayacak”

“Kuracağımız hükümet yapılan her işin hesabını verecek.” diyen İncirli, yönetimde yapılacak her işte hangi kurumun sorumlu olduğunun, ne zaman başlanacağının, hangi kaynakla yürütüleceğinin ve sonuçların nasıl ölçüleceğinin belli olacağını kaydetti.

Yönetime başladıklarında üç aşamalı şekilde sorumluluk alacaklarını ifade eden İncirli, ilk olarak kötü gidişatı durduracaklarını, ardından kurumları, kamu hizmetlerini ve ekonomiyi güçlendireceklerini, sonrasında ise kalıcı reformlar ve yatırımlarla geleceği kuracaklarını belirtti.

İncirli, “CTP seçimlerin tümüne hazırdır. Yurdumuzu iyi yönetmeye ve gençlerin bu ülkede gelecek kurabileceği düzeni oluşturmaya hazırız. Hiçbir genç geleceğini bir bavula sığdırmak zorunda kalmayacak.” dedi.