Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, yolsuzluklara karşı atılması gereken en önemli adımın gizli saklı işlere bir son verilmesi ve her şeyin şeffaf şekilde kamuoyuna açıklanması olduğunu söyledi.

Özersay, bu konuda göreve gelmeleri halinde atacakları adımların bir bölümünü madde madde sıralayarak, tüm dünyada yolsuzluğa karşı etkili mücadele için bir yandan muhalefetin diğer yandansa basın ve sivil toplum örgütlerinin ve genel anlamda kamuoyunun bilgi sahibi olması, şeffaf şekilde bilgiye erişebilmesi ve bu yolla ciddi bir denetim yapabilmesinin yaşamsal öneme sahip olduğunu söyledi.

Özersay yaptığı yazılı açıklamada, Halkın Partisi olarak yeni dönemde göreve gelmeleri halinde hayata geçirecekleri vaadinde bulunduğu şeffaflık adımlarının bazılarını paylaştı.

Mevzuatın değiştirileceğini ve İçişleri Bakanlığı aracılığıyla kiralanan tarım arazileri ile Tarım Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı üzerinden kiralanan, tüm arazilerin kiralama kararlarının şeffaf şekilde resmi gazetede yayınlanacağını belirten Özersay, şu anda sadece Bakanlar Kurulu kararıyla kiralananların yayınlandığını Bakanlıklar aracılığıyla kiralananların yayınlanmadığını hatırlattı.

Özersay, Maliye Bakanlığı üzerinden hazine mallarının kiralanması kararlarının resmi gazetede yayınlanması da mevzuat değiştirilerek zorunlu hale getirileceğini ifade ederek, Ekonomi Bakanlığı üzerinden sanayi arsalarının kiralanması işlemlerinin de resmi gazetede yayınlanmasını zorunlu hale getirileceklerini söyledi.

T izinleri ve benzeri taşımacılık izinleri konusundaki kurul kararlarının kamuoyuna resmi olarak, gerekçeli şekilde, duyurulmasının zorunlu hale getirileceğini ifade eden Özersay, Bakanlar Kurulu kararıyla verilen vatandaşlıklarda olduğu gibi İçişleri Bakanlığı üzerinden verilen tüm vatandaşlıkların da resmi gazetede yayınlanmasının zorunlu hale getirileceğini dile getirdi.

Özersay bu şeffaflık adımlarına ilaveten devlet eliyle yapılacak tüm kiralamalarda önceden kamuoyuna duyuru yapılarak yatırım ya da kullanım düşüncesi olan herkese fırsat verileceğini, fırsat eşitliği sağlanacağını ve bu tür işlemlerin tamamının gerekçeli olarak kamuoyuna duyurulmasının zorunlu hale getirileceğini, bu şekilde keyfi uygulamaların önüne geçilebileceğini anlattı.