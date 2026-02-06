Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, İngiliz Yüksek Komiseri Michael Tatham ile görüştü.
CTP Basın Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, görüşmede Parti Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros, İngiliz Yüksek Komiserliği 2’inci Sekreteri Liam Slater McGill de hazır bulundu.
Dinçyürek: “Şampiyon Meleklerimiz, Kıbrıs Türk halkının kalbinde daima yaşayacaktır”
İçeriği Görüntüle
Michael Tatham'ın İncirli’yi CTP Genel Başkanı seçilmesi münasebetiyle ziyaret ettiği görüşmede, güncel iç ve dış siyasi gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.