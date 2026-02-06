KKTC Alevi Kültür Merkezi, 6 Şubat deprem felaketinin yıldönümü kapsamında Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ile görüşerek Gazimağusa Kabristanlığındaki Şampiyon Meleklerin mezarlarını ziyaret etti.

Alevi Kültür Merkezi Gazimağusa Şubesi öncülüğünde gerçekleşen ziyarette, saygı duruşunda bulunuldu ve mezarlara çiçek bırakıldı.

Merkezden verilen bilgiye göre, Genel Başkan İbrahim Sezikli, deprem gerçeğinin evrensel olduğunu ancak insanların yaşamdan koparılmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, 6 Şubat depreminde yaşamını yitirenlerin sayısının resmi açıklamaların ötesinde olduğuna dair görüşlerin çeşitli platformlarda dile getirildiğini kaydetti.

Depremden üç yıl sonra bile depremzedelerin barınma sorunlarının sürdüğünü söyleyen Sezikli, betonlaşma ekonomisinin yarattığı düzenin kader olmaması gerektiğini vurguladı.

Sezikli, rant uğruna yürütülen beton ekonomisinin sonuçlarının Türkiye ve Kıbrıs’ta benzer şekilde hissedildiğini kaydetti.

Şampiyon Melekler’in Adıyaman’da görülen davasında çıkan kararın vicdanları yaraladığını belirten Sezikli, ailelerin mücadelesini selamladı.

-Gözel

Alevi Kültür Merkezi Gazimağusa Şube Başkanı Gaffar Gözel, depremde kaybedilen tüm canları saygıyla andıklarını ve acının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

Gözel, anma etkinliklerini bu yıl da Şampiyon Meleklerin mezarlarını ziyaret ederek başlattıklarını ifade etti.

Alevi Kültür Merkezi’nin anma programının son etkinliği bu akşam saat 19.30’da Cihangir Cemevi ve Kültür Kompleksi’nde yapılacak.