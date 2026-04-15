Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) heyeti, Teknecik Elektrik Santrali’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

CTP’den verilen bilgiye göre, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli öncülüğünde gerçekleşen ziyarette, santralde yaşanan patlamanın izleri incelendi.

Ziyarette, İncirli’ye Genel Sekreter Mehmet Kale Kişi ile milletvekilleri Ceyhun Birinci, Devrim Barçın, Erkut Şahali, Fide Kürşat, Filiz Besim, Salahi Şahiner ve Ürün Solyalı eşlik etti. Ziyarette ayrıca Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ile MYK üyesi Feriha Tel ve CTP Enerji Komitesi üyeleri Kamil Direl, Osman Eminel ve Mehmet Ceylanlı da yer aldı.

Santral amiri, Teknecik Elektrik Santrali’nde yaşananlarla ilgili CTP heyetine bilgi vererek, iş kazalarına ilişkin risklere dikkat çekerek, doğru santral yatırımlarının yapılması ve mevcut santrallerin bakım süreçlerinin zamanında gerçekleştirilmesinin önemini vurguladı.

-İncirli

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, elektrik enerjisinde plansızlığın yarattığı sıkıntılar, elektrik kesintileri ve maliyet artışlarına değinerek, “Son dört yıldır her yaz ve kış döneminde düzenli olarak elektrik kesintileri yaşandığını ayrıca her gün basından santrallerin kırıldığına dair yeni haberler duyulduğunu” söyledi.

-“Yapılması gereken en önemli şey doğru planlama”

“Tüm bu olumsuz senaryoda yapılması gereken en önemli şey doğru planlamadır. İçinde bulunduğumuz ilkbahar döneminde tüm santrallerin emre amade duruma getirilmesi elzemdir” diyen İncirli, santrallerin operasyonel olarak fizibl şekilde çalıştırılmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

En ucuz üretim yapan santralin en çok, en pahalı üretim maliyetine sahip olanın ise en az çalıştırılması gerektiğini belirten İncirli, atılması gereken adımlara değindi.

İncirli, elektrik üretiminde günü kurtaran değil, ülkenin ihtiyacını esas alan ciddi ve zorunlu bir planlama anlayışının hayata geçirilmesi, tüm santrallerin, yaz ayları başlamadan önce, bakımlı ve sürdürülebilir biçimde çalışacak hale getirilmesi, arıza, bakım ve yatırım süreçlerinin ihmal edilmemesi gerektiğini kaydetti.

En ucuz, çevreci ve sürdürülebilir üretim kaynağını önceleyen, en pahalı üretimi ise zorunlu hallerle sınırlayan akılcı ve teknik bir işletme planı uygulanmasına ihtiyaç duyulduğunu söyleyen İncirli, yüksek maliyet, dışa bağımlılık ve yeni kesintiler kaçınılmaz hale gelmeden, yerli üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve enerji arz güvenliğinin bugünden sağlanması gerektiğini belirtti.

-“Gerekli yatırımlar ile bakım-onarım çalışmalarına öncelik verilecek”

İhalesiz ve güvenilir olmayan yakıt alımlarıyla hem insan hem çevre sağlığının riske atıldığını, mevcut santrallerin de zarar gördüğünü savunan İncirli, CTP iktidarında elektrik enerjisinde tüm paydaşlarla istişare içinde doğru planlama yapılacağını söyledi.

Şebekeler dahil gerekli yatırımlar ile bakım-onarım çalışmalarına öncelik verileceğini belirten İncirli, Teknecik çalışanlarının sorunlarına karşı izleyici kalmayacaklarını ve sürecin yakın takipçisi olacaklarını kaydetti.