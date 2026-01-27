27–28 Ocak 1958’de İngiliz sömürge idaresine karşı başlatılan direnişin 68’inci yıl dönümünde şehit düşenler Lefkoşa Şehitler Anıtı ile Küçük Kaymaklı Mezarlığı’nda düzenlenen törenlerle anıldı.

Törenlere, Lefkoşa Kaymakamı Cemal Kuyucu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Lefkoşa Türk Belediyesi temsilcileri ile siyasi parti, dernek, kurum ve kuruluşlar, muharip dernekler ve diğer yetkililer katıldı.

Şehitler Anıtı'ndaki törende, saygı duruşu ve saygı atışının ardından bayraklar İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı ise Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan yaptı.

- Benan: “27–28 Ocak 1958 başkaldırısı, halkın vatan ve bağımsızlık uğruna verdiği mücadelenin simgesidir”

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan konuşmasında, Kıbrıs Türk halkının ata yadigârı topraklarda onuruyla ve özgürce yaşama iradesini tüm dünyaya ilan ettiği "27–28 Ocak 1958 Başkaldırısı"nın, halkın vatan ve bağımsızlık uğruna verdiği mücadelenin simgesi olduğuna vurgu yaptı.

68 yıl önce gerçekleştirilen barışçıl yürüyüşün, İngiliz sömürge idaresinin orantısız müdahalesi sonucu kanlı bir saldırıya dönüştüğünü hatırlatan Benan, öğrencilerin başlattığı protestolara binlerce Kıbrıs Türkü’nün katıldığını ve Lefkoşa Sarayönü’nde toplanan kalabalığın İngiliz asker ve polisleri tarafından kurulan barikatla durdurulduğunu söyledi.

Kalabalığa göz yaşartıcı bombalarla müdahale edildiğini ifade eden Benan, olaylar sırasında bir İngiliz askeri aracının kalabalığın içine girmesi sonucu dört vatandaşın ezildiğini, Şerife Mehmet isimli kadının olay yerinde şehit olduğunu belirtti. Benan, bugünkü Mücahitler Sitesi’nin bulunduğu bölgede yaralı bir Türk’ü hastaneye götürmekte olan araca ateş açılması sonucu Mustafa Mehmet, İbrahim Ali ve Sermet Ali Kanatlı’nın şehit düştüğünü, Çağlayan Parkı civarında yaşanan olaylarda ise Ahmet Bondigo’nun İngiliz kurşunlarının hedefi olduğunu kaydetti.

Direnişin 28 Ocak’ta da devam ettiğini belirten Benan, Gazimağusa ve Limasol’daki gösterilerde açılan ateş sonucu çok sayıda vatandaşın yaralandığını, Fuat Yusuf ve Safa Muharrem’in ise Gazimağusa direnişinin şehitleri olarak tarihe geçtiğini söyledi.

- “Bu başkaldırı, halkımızın kimliğini cemaat statüsünden Türk halkı statüsüne taşıyan bir dönüm noktası olmuştur”

İngiliz yönetiminin, Enosis hedefiyle sokaklarda olan Rumlara karşı silah kullanmadığını ancak iki gün boyunca Kıbrıs Türk halkına karşı acımasız güç kullandığını ifade eden Benan, “Ancak bu baskılar, Kıbrıs Türkü’nün iradesini kıramamış; aksine bu başkaldırı, halkımızın kimliğini cemaat statüsünden Türk halkı statüsüne taşıyan ve dünya kamuoyunda yankı uyandıran bir dönüm noktası olmuştur.” dedi.

Kıbrıs Türk halkının modern silahlara karşı taş ve sopalarla büyük bir inanç ve kararlılıkla mücadele ettiğini dile getiren Benan, 27–28 Ocak 1958 olaylarının, Kıbrıs Türkü’nün esaret altında yaşamayacağını ve vatanı ile bağımsızlığı uğruna her türlü fedakârlığa hazır olduğunu ortaya koyan tarihi bir irade beyanı olduğunu söyledi.

Benan konuşmasında şöyle devam etti:

“Rum–Yunan ikilisinin Enosis hayali doğrultusunda başlattığı saldırılar karşısında pasif kalan İngiliz sömürge yönetiminin tutumu, Türk halkını sindirmeye yönelik insanlık dışı uygulamalara zemin hazırlamıştır. Ancak Kıbrıs Türkü, tüm bu baskılara rağmen varoluş mücadelesinden asla vazgeçmemiştir.”

Konuşmasında 20 Temmuz 1974’te Türkiye Cumhuriyeti’nin gerçekleştirdiği müdahale ile Kıbrıs’a barış geldiğini de hatırlatan Benan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin adadaki barış ve güvenliğin en büyük teminatı olduğunu ifade etti.

- Emanet vurgusu; gelecek kuşaklara taşıma sorumluluğu

“Kıbrıs’ta yeterince acı yaşanmıştır. Savaşın ve çatışmanın ne denli yıkıcı olduğunu en iyi yaşayanlar ve geride kalanlar bilir. Gelecek nesillere daha güvenli bir yarın bırakmak adına geçmişten ders çıkararak barışı, istikrarı ve huzuru korumak hepimizin ortak sorumluluğudur.” diyen Benan, egemenliğin ve özgürlüğün simgesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, aziz şehitlerin emaneti olduğunu belirterek, bu emaneti korumanın ve gelecek kuşaklara taşımanın en kutsal görev olduğunu kaydetti.

Benan konuşmasının sonunda, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andı.

- Dualar okundu, şehit kabirleri ziyaret edildi

Anma programı daha sonra Küçük Kaymaklı Mezarlığı’nda devam etti. Saygı duruşu ve saygı atışıyla başlayan tören, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti. Din görevlisi tarafından şehitler için dua okunmasının ardından şehit kabirleri ziyaret edildi.

Şehitler için bu akşam ve yatsı namazları arasında Yenişehir Şehitler Camisi’nde mevlit okutulacak.