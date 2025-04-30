Tatil için ülkede bulunduğu sırada beyin kanaması geçiren 55 yaşındaki İngiliz turist Emma Jane Perry’nin organları üç kişiye hayat verdi.

Ailenin beyin ölümü gerçekleşen hastanın organlarını bağışlamasıyla böbrekler KKTC'deki iki hastaya, karaciğer ise Türkiye'deki bir hastaya nakledildi.

Organ Nakli Koordinatörü Meral Yükseliş'in Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) verdiği bilgiye göre, beyin kanaması teşhisi ile Dr. Suat Günsel Girne Hastanesi’nde tedavi gören Emma Jane Perry’nin beyin ölümü 24 Nisan'da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Organ Nakli Ekibi’ne bildirildi.

Ekiplerin harekete geçmesiyle böbrek nakilleri burada, karaciğer nakli ise Türkiye'de yapıldı.

Meral Yükseliş, konuyla ilgili açıklamasında, organ bağışının hayat kurtardığını yineleyerek, Emma Jane Perry'nin üç ayrı bedende yaşamaya devam ettiğini, onu daima minnet ve saygıyla anacaklarını söyledi.

Yükseliş, bu süreçte desteklerini esirgemeyen Sağlık Bakanlığı Müsteşar Doç. Dr. Duriye Deren Oygar'a, nakil cerrahı Dr. Necmi Bayraktar’a, Prof. Dr. Özgür Çelik’e ve özveriyle çalışan tüm sağlık emekçilerine teşekkür etti; nakille yeni hayatına başlayan üç hastaya sağlık diledi.