2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) yarı final maçında Hollanda'yı 2-1 mağlup eden İngiltere adını finale yazdırdı ve İspanya'nın rakibi oldu.

İngiltere'ye finali getiren golleri 18. dakikada penaltıdan Harry Kane ve 90+1. dakikada Ollie Watkins attı. Hollanda'nın tek golü ise 7. dakikada Simons'tan geldi.

Bu sonuçla İngiltere adını finale yazdırırken, Hollanda turnuvaya veda etti.

Final 14 Temmuz'da Berlin'de

EURO 2024'te finalin adı İspanya ve İngiltere oldu.

İspanya ile İngiltere, 14 Temmuz Pazar günü Berlin Olimpiyat Stadı'nda şampiyonluk kupası için karşı karşıya gelecek.