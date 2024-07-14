İngiliz taraftarların, EURO 2024'ün finaline kalan milli takımlarını pazar günü Berlin'deki Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada yalnız bırakmamak için kente akın etmesi ile uçuşlar ve otellerde yoğunluk yaşanıyor.

Geçtiğimiz çarşamba günü oynanan EURO 2024 yarı final maçında İngiltere, Hollanda'yı 2-1'lik skorla geçerek adını finale yazdırdı.

Bu mücadele öncesinde İngiliz taraftarlar milli takımlarının finale kalacağına pek ihtimal vermezken, sürpriz galibiyetin ardından Google'da "Berlin Euro finali" için yapılan aramalarda yaşanan yüzde 694'lük artış ise İngiliz taraftarların yaşadığı heyecanı ortaya koydu.

İngiltere ile İspanya, final mücadelesi için Almanya'nın başkenti Berlin'deki Olimpiyat Stadyumu'nda 14 Temmuz Pazar günü Türkiye saati ile (TSİ) 22:00'da karşı karşıya gelecek.

Tatil organizasyonu şirketi Travel Republic, İngiltere milli takımının EURO 2024 finaline kalmasının kente uçuş ve otel taleplerinde olağanüstü bir artışa neden olduğunu açıkladı.

İngiliz taraftarlar, Google'da "Berlin'e uçuş" aramalarını yüzde 712 artırdı. "Berlin'deki oteller" araması ise yarı finalde Hollanda'yı yenmelerinden bu yana yüzde 777'lik yüksek bir artış gösterdi.

Berlin bu artışa nasıl tepki verdi?

İngiltere'nin galibiyetinin ardından taraftarlardan gelen yoğun talepler üzerine havayolları ve oteller fiyatlarında da büyük bir artış görüldü. Çok sayıda potansiyel müşteri, büyük final öncesi havayolu ve otel fiyatlarını etkileyen yoğun talep nedeniyle ani fiyat artışları ile karşı karşıya kaldı.

Çarşamba günü Hollanda ile oynanan maçtan sonra Berlin için uçak ve otel bakan Nick isimli bir İngiliz taraftar, seyahat acentesi Travel Republic'e yazdığı mesajda, "Dün geceki inanılmaz galibiyetten sonra ben ve arkadaşlarım final maçı için Berlin'e uçabilmek için oradaki otellere bakmaya karar verdik. Maç bittiğinde 100 sterlin civarında olan bir otel buldum ama bu sabah tekrar baktığımda neredeyse 10 kat daha pahalıydı," ifadelerini kullandı.

Kalacak ucuz bir yer bulamayan bazı taraftarlar yine de milli takımlarını sahada desteklemek ve final heyecanını yerinde yaşamak için uçak bileti aldı.

Çarşamba gününden bu yana "Euro finali biletleri" için yapılan aramalarda da yüzde 1.262'lik bir artış olduğu bildirildi. Final karşılaşmasının kalan biletlerinin fiyatı 95 ila 2.025 euro arasında değişiyor.

Yaklaşık 75,000 koltuk kapasitesine sahip Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda yer bulamayan taraftarlar ise muhtemelen maçı muhtemelen civardaki barlarda takip edecek.

X platformunda bir taraftar, "Box Park pazar günü İspanya'ya karşı oynanan finali izlemek üzere Londra'daki 6 kişilik masa için kişi başı 70 sterlin ücret alırken, ben az önce Berlin'deki Euro finalinde İngiltere'yi görmek için 80 sterlin ödedim. Çok teşekkür ederim" diye yazdı.