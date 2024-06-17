2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) C Grubu'nda İngiltere, Sırbistan'ı Jude Bellingham'ın golüyle 1-0 mağlup etti.

Arena AufSchalke'de oynanan maçta İngiltere güldü. Sırbistan'ı tek golle geçen İngiltere, 3 puanı hanesine yazdırdı ve EURO 2024'e galibiyetle "merhaba" dedi.

Karşılaşmaya etkili başlayan İngiltere, 20 yaşındaki oyuncusu Jude Bellingham'ın 13. dakikadaki golüyle öne geçti. İlk yarıda daha etkili görünen İngiltere, ikinci golü ise bulamadı ve soyunma odasına 1-0 üstün gitti.

İkinci yarıda oyun dengeli geçerken, İngilizler'in 77. dakikada Kane'in kafa vuruşunda bir topu direkten döndü. Kalan bölümde rakibine gol izni tanımayan İngiltere, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Öte yandan Sırbistan forması giyen Fenerbahçeli Dusan Tadic, 61. dakikada oyuna dahil oldu.

EURO 2024'te C Grubu'nda mücadele eden İngiltere ikinci maçında Slovenya ile, Sırbistan ise Danimarka ile karşılaşacak. Maçlar 25 Haziran Salı günü oynanacak.