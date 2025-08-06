Birleşik Krallık’ın Türkiye Ticaret Elçisi ve Manchester Rusholme Milletvekili Afzal Khan, temaslarda bulunmak amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldi.

Milletvekili Afzal Khan’ı, Ercan Havalimanı'nda UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, milletvekili Ahmet Savaşan, UBP milletvekili Alişan Şan, Girne Amerikan Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Serdar Yurtsever, Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Erhan Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim ve Basın Danışmanı Muslu Akgüney, Pakistan Birlik ve Kültür Derneği Başkanı Nawaz Muhammad ve iş insanı Ziya Emir karşıladı.

Afzal Kahn’a 11 Ağustos tarihinde Girne Amerikan Üniversitesi’nde Siyaset ve Uluslararası İlişkiler alanında fahri doktora unvanı verilecek.

Afzal Khan kimdir?

Afzal Khan CBE MP, Manchester Rusholme bölgesinde İşçi Partisi milletvekilidir ve Birleşik Krallık’ın Türkiye Ticaret Elçisidir.

Khan, Parlamento İnsan Hakları Ortak Komitesi’nde görev yapmakta, Bahreyn ile Parklar ve Yeşil Alanlar Konulu tüm Partiler arası Parlamento Grupları’nın (APPG) başkanlığını yürütmekte ve Britanya Müslümanları ile Büyük Manchester konularındaki APPG’lerin başkan yardımcılığını yapmaktadır.

Daha önce 2017’den 2024’e kadar Manchester Gorton milletvekili olarak görev yapan Afzal Khan; Göç, Dışişleri, Adalet, İhracat ve Meclis Başkan Yardımcılığı gibi gölge kabine görevlerinde bulundu. Kasım 2023’te Gazze’de ateşkes çağrısını desteklemek için gölge kabineden istifa etti. Bu dönemde ayrıca İşçi Partisi Müslüman Ağı’nın başkanlığını, Britanya-Pakistan Ticaret ve Turizm APPG’sinin başkanlığını ve Pakistan, Hac ve Umre, Büyük Manchester ve Yoksulluk konulu APPG’lerin başkan yardımcılığını yaptı.

2000 yılında Manchester Belediye Meclisi’ne seçilerek siyasete atılan Khan, şehrin ilk Asyalı Belediye Başkanı olarak görev yaptı. 2014 yılında, aşırı sağcı İngiliz Ulusal Partisi lideri Nick Griffin’i mağlup ederek Kuzey Batı İngiltere’den Avrupa Parlamentosu üyesi seçildi. Avrupa Parlamentosu’nda Güvenlik ve Savunma Komitesi Başkan Yardımcılığı, MENA (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) Dış İlişkiler Alt Komisyonu Başkanlığı ve Körfez İşbirliği Konseyi ile Güney Asya Alt Komisyonlarında üyelik yaptı.

2008 yılında toplumsal uyum, dinler arası ilişkiler ve yerel yönetime katkılarından dolayı Britanya İmparatorluk Nişanı Komutanı (CBE) ünvanına layık görüldü. 2018 yılında ise Pakistan diasporasına ve Birleşik Krallık–Pakistan ilişkilerine yaptığı katkılardan ötürü Pakistan tarafından Sitara-i-Quaid-i-Azam ödülü ile onurlandırıldı. Lahore’daki Government College Üniversitesi ve Mirpur Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden fahri doktora aldı, ayrıca Astana Üniversitesi’nde fahri profesörlük unvanı taşımaktadır.