İngiltere'de bilim insanları doğumda beyin hasarını tespit edebilecek başlık geliştirdi.

İngiltere'nin Cambridge kentinde bulunan Rosie Doğum Hastanesi'nin görüntüleme odasında, bir beşikte derin uykuda olan üç haftalık Theo, bebeklerin hayatlarını değiştirebilecek bir teknolojinin denemesinde yer alıyor.

Dr. Flora Faure, küçük siyah bir başlığı Theo'nun başına dikkatlice yerleştiriyor. Başlık, bir yüzücü bonesine ya da bir ragbi oyuncusunun takacağı koruyucu başlığa benziyor. Üzerinde altıgen çıkıntılar bulunuyor; bu çıkıntıların içinde, Theo'nun beyninin nasıl çalıştığını izleyen bir teknoloji yer alıyor.

"Yeni Doğanlarda Fonksiyonel Ultrason ile Optik Görüntülemenin Entegrasyonu" araştırmasından (kısaca Fusion) Dr. Faure, "Bu, ışık ve ultrasonun birlikte bu şekilde kullanıldığı ilk örnek. Bu sayede beynin daha kapsamlı bir görüntüsünü elde edebiliyoruz" diyor.

Doğumdan önceki ve sonraki haftalarda beynimiz her gün değişim gösterir.

Yeni doğanlarda görülen beyin hasarı, ömür boyu süren engellerin başlıca nedenlerinden biri. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) genelinde, doğum sırasında meydana gelen beyin hasarlarını azaltmayı hedefleyen bir program yürürlüğe konmuş durumda.

Beyin hasarı, beynin vücutla iletişim kurma yeteneğini etkileyebilir ve bunun sonucunda epilepsi (nöbetlere yol açan bir hastalık) ya da hareket ve koordinasyonu etkileyen serebral palsi gibi durumlar ortaya çıkabilir.

Bu tür hasarlar genellikle erken doğan bebeklerde daha sık görülür, ancak oksijen yetersizliği, beyin kanaması, enfeksiyon veya doğum travması gibi pek çok farklı nedenden de kaynaklanabilir.