İnsan Hakları Platformu Direktörü Derya Beyatlı 15 Nisan Salı gecesi bir gece kulübünde çalışan bir kadının intihar teşebbüsüne dikkat çekerek, “gece kulüplerinde çalışan kadınların yaşam ve çalışma koşullarına dair insan ticareti olasılığını da içeren bağımsız, şeffaf ve etkili bir soruşturma” başlatılması çağrısında bulundu.

İnsan Hakları Platformu Direktörü Derya Beyatlı ve platform üyeleri bugün 12.30’da Lefkoşa Polis Genel Müdürlüğü önünde toplanarak, basın açıklaması yaptı.

- “Gece kulüpleri sistematik sömürü ve insan ticareti risklerinin yaşandığı alanlar”

Derya Beyatlı, “Sistematik Sömürünün Üstü Örtülmemeli, Polis Geniş Kapsamlı Soruşturma Başlatmalıdır” başlıklı açıklamasında, Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren gece kulüplerinin yalnızca eğlence mekanları olmadıklarını, aynı zamanda kadınlara yönelik “sistematik sömürü ve insan ticareti risklerinin yoğun şekilde yaşandığı alanlar” olduklarını savundu.

Bu yapılar içinde çalışan kadınların çoğu zaman pasaportlarına el konulduğunu, özgürlüklerinin sınırlandırıldığını, ağır psikolojik baskı altında ve sosyal güvenceden yoksun olarak çalıştırıldıklarını savunan Beyatlı, bu koşulların insan ticaretiyle mücadele eden uluslararası standartların neredeyse tamamında yer alan göstergelerle örtüştüğünü söyledi.

Beyatlı, geçen ay yaşamını kaybeden kadın ile 15 Nisan Salı gecesi intihar teşebbüssünde bulunan kadının aynı kişiye ait farklı gece kulüplerinde çalıştıklarını vurgulayarak, “Bu yaşananlar, artık ‘kişisel’ ya da ‘bireysel’ nedenlerle açıklanamaz. Bir ay içerisinde aynı şahsa ait işletmelerle bağlantılı iki intihar vakası yaşanıyorsa, bu artık toplumsal bir alarmdır.” ifadelerine yer verdi.

Geçmiş yıllarda da gece kulüplerinde çalışan kadınların şüpheli biçimde hayatlarını kaydettiklerini aktaran Beyatlı, “Denetim mekanizmalarının işlevsizliği, gözetim yerine görmezden gelmeyi tercih eden bir anlayış, bu sömürü düzeninin devam etmesini mümkün kılmaktadır.” şeklinde konuştu.

-“Fasıl 154 Ceza Yasası’na eklenen 245B maddesiyle insan ticaretinin suçu tanımlandı”

2020 yılında Fasıl 154 Ceza Yasası’na eklenen 245B maddesiyle insan ticaretinin suçunun tanımlandığını işaret eden Beyatlı, yasaya göre, bir kişinin baskı, tehdit, çaresizlikten yararlanma, kandırma gibi yollarla çalıştırılmasının, taşınmasının, barındırılmasının ya da kaçırılmasının insan ticareti suçu kapsamında olduğunun altını çizdi.

Beyatlı, kamu görevlileri tarafından işlenen insan ticareti suçlarına yönelik cezai yaptırımların da daha da ağırlaştırıldığını belirterek, “Bu yasal çerçeve artık mevcuttur ve uygulanmak zorundadır.” dedi.

Daha önce yaşanan bu gibi olaylarla ilgili yürütülmüş soruşturmaların varsa bulgularının kamuoyuyla paylaşılması talebinde de bulunan Beyatlı, kadınların beyanlarının alınması, işverenlerin ve işletmelerin faaliyetlerinin incelenmesi ve sistematik ihlallerin açığa çıkartılmasını işaret etti.

Açıklamada, İnsan Hakları Platforma destek veren örgütler şu şekilde belirtildi:

Mülteci Hakları Derneği, Kuir Kıbrıs Derneği, Kıbrıs Türk Barolar Birliği İnsan Hakları Komitesi, TDP Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi, Sol Hareket, Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Toplumsal Varoluş Derneği (TOVAD), CTP Kadın Örgütü, Sivil Toplum İnisiyatifi (SiTi), Kıbrıslı Türk İnsan Hakları Vakfı, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), Göç, Kimlik ve Hak Çalışmaları Merkezi, Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Evrensel Hasta Hakları Derneği (EHHD), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇSEN).