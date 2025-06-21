Türkiye’nin sosyal medya fenomenleri arasında yer alan Nihal Candan’dan gelen acı haber, sevenlerini yasa boğdu. Anoreksiya nervoza hastalığıyla mücadele eden ve dramatik bir kilo kaybı yaşayan Nihal Candan, 30 yaşında hayatını kaybetti. Yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede kalbi duran Candan’ın vefatı, ailesi ve takipçilerini şoke etti.“Bu Tarz Benim” yarışmasıyla ünlenen Nihal Candan, anoreksiya nervoza hastalığı nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu. Cezaevinden sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildikten sonra 23 kiloya kadar düşen Candan, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

NİHAL CANDAN HAYATINI KAYBETTİ

Modacı Pınar Kerimoğlu, anoreksiya nedeniyle 23 kiloya düşen Nihal Candan’ın sağlık durumuna dair sosyal medya hesabından son dakika açıklamasında bulundu.

Pınar Kerimoğlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Umut Ablayı aradım, 'Nasıl?' diye sordum. Maalesef Nihal’in kalbi tekrar durmuş. Şu an kalp masajı yapılıyor."

Bu paylaşımdan kısa bir süre sonra Nihal Candan hayatını kaybetti.