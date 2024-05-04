 Girne Belediyesi’nin, Beylerbeyi Muhtarlığı ve Yeşil Barış Hareketi işbirliğinde bu yıl  19’uncusunu düzenlediği Kıbrıs İpek Koza Festivali bugün başladı. Bellapais Manastırı önünde yer alan festival 2 gün sürecek. 

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Etkinliğin açılışında konuşan Yeşil Barış  Hareketi Genel Sekreteri Doğan Sahir, festivali, 19 yıl önce, Kıbrıs kültürünün en önemli değerlerinden olan ipek koza işçiliği, ipekböceği yetiştiriciliğini ve dut ağaçlarının yaşatılması ve geleceğe taşınması  hedefiyle  düzenlendiğini anımsatarak, ülkeye ait kültürel varlıkların geleceğe taşınarak, dünyaya tanıtılmasının önemine vurgu yaptı.

Asıl amaçlarının, festivale uluslararası bir boyut kazandırmak olduğunu söyleyen Sahir, festivalin uluslararası boyuta taşınması ve Kıbrıs kültürüne özgü ipek koza sanat eserlerinin tescillenmesi konusunda devlete önemli görev düştüğünü kaydetti.

Beylerbeyi Muhtarı Niyazi Engin ise, festivalin, ülkede ipek koza işçiliğine ilginin artması, farklı bölgelerden, farklı kurumların  bu kültürü yaşatmak için harekete geçmesini sağladığını belirtti.

Engin, festival süresince, ziyaretçilerin, ipek böceklerinin yumurtadan çıkışıyla, ipek kozasının sanat eserlerine dönüşmesi arasında geçen süreci yakından  görme fırsatı elde edeceğini de kaydetti. 

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, , Kıbrıs İpek Koza Festivalinin , kültürel etkinliklerin  en önemlilerinden olduğunu belirtti. Tüm Akdeniz’in en özellikli yerlerinden biri olan Beylerbeyi köyünün gerçek potansiyel ve değerinin henüz  gerektiği kadar anlaşılamadığını dile getiren Şenkul, Beylerbeyini ve bu önemli kültürel değeri dünyaya tanıtmak amacıyla çalışacaklarını söyledi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise İpek Koza Festivali'ni hayata geçirerek, 19’uncusuna ulaştıran Girne Belediyesi,  Yeşil Barış Hareketi ve Beylerbeyi Muhtarlığını kutladı.

Erhürman, ekonomik, turistik ve kültürel  bir ürün olan İpek Böceği yetiştiriciliği ve ipek koza işlerinin, yıllar içinde çeşitlendirilerek sanatsal bir ürüne dönüştürüldüğünü kaydetti.

50 yıl önce 5 yaşındayken kendisi ve yaşıtlarının ipek böceklerine duyduğu ilgi ve sevginin, bu günün 5 yaşındaki çocuklarında da devam ettiğini görmekten büyük keyif aldığını dile getiren Erhürman, kültüre ait değerlerin kuşaklar arasında aktarılmasının önemine vurgu yaptı.

19’uncu Kıbrıs İpek Koza  Festivali kapsamında bugün çeşitli halk dansları, modern dans gösterileri, Beylerbeyi  Anaokulu öğrencilerinin "Ìpek Böceğinin Yolculuğu Sergisi", İpek Koza el sanatları  atölye çalışmaları, Bellapais'ta ipek böceği yetiştiriciliği ve Kıbrıs’ta ipek böcekçiliğinin tarihi konulu sunumlar, konserler ve dans gösterileri yer alacak.

Festival  boyunca manastır önündeki alana kurulan standlarda ipekböceği, çeşitli el sanatları ve yiyecek içecek satışları da  yapılacak.

19’uncu Kıbrıs İpek Koza Festivali yarın akşam 19.00’da Beyaz Trio konseriyle   sona erecek.

Editör: Burhan CANBAZ