İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin tırmanmayı durdurmaya ve istikrarı yeniden sağlamaya katkıda bulunacak her türlü ciddi çabaya açık olduğunu söyledi.

Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Erakçi, Ummanlı mevikadışı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Umman'ın yapıcı rolü ile mevcut krizi sakinleştirmek, diyalog ve müzakere yoluna geri dönmek için sürdürdüğü diplomatik çabalardan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıların bölgedeki gerilimi artırdığını vurgulayan Erakçi, İran'ın barış çağrısında bulunan tutumuna dikkati çekti.

Erakçi'nin İran tarafının tırmanmayı durdurmaya ve istikrarı yeniden sağlamaya katkıda bulunacak her türlü ciddi çabaya açık olduğunu söylediği aktarıldı.

Umman Dışişleri Bakanı Busaidi de mevcut çatışmanın diplomatik yollarla tüm tarafların meşru taleplerini karşılayacak şekilde çözülmesi için ateşkes ve müzakereye geri dönülmesi çağrısını yineledi.

Busaidi, İran'a itidalli davranmaya ve iyi komşuluk ilişkilerini zedeleyebilecek her türlü eylemden kaçınma çağrısı yaptı.

- İran Dışişleri Bakanı: Kendimizi savunuyoruz ve kendimizi savunmak için her türlü meşru hakkımız var

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, "ABD-İsrail saldırılarına karşı kendilerini savunduklarını ve ülkeyi ve halkın güvenliğini korumak için ne gerekiyorsa yapacaklarını" söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Amerikan ABC televizyonuna verdiği röportajda, ABD-İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü ülkedeki son gelişmelere ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İranlı Bakan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın "saldırılara karşılık vermemesi" gerektiği yönündeki sosyal medya paylaşımıyla ilgili soruya yanıt olarak, "Kendimizi savunuyoruz ve kendimizi savunmak için her türlü meşru hakkımız var. Yaptığımız şey öz savunma eylemidir. ABD Başkanına 'başka bir ülkeye karşı herhangi bir saldırganlıkta bulunmayın' denmeli. Kimse bize kendinizi savunma hakkınızın olmadığını söyleyemez. Kendimizi savunuyoruz, ne gerekiyorsa yapıyoruz ve halkımızı savunmak için kendimize bir sınır koymuyoruz." diye konuştu.

Saldırıların İran askeri altyapısına ne kadar zarar verdiğine dair sorusuna Erakçi, "Şüphesiz bazı komutanlarımızı kaybettik, bu bir gerçek ve isimleri zaten açıklandı ancak bir diğer gerçek de askeri kapasitemizde hiçbir şey değişmedi." şeklinde yanıt verdi.

İran'ın saldırılara karşılık verme hızının, 2025'te İsrail ile yaşanan 12 günlük savaştakinden daha yüksek olduğunu belirterek, "Yani ordumuz yerinde. Ülkemizi savunacak kadar yetenekliler. Hatta, 12 günlük savaşa kıyasla, nitelik ve nicelik açısından daha hazırlıklı ve yetenekliler. Daha iyi bir konumdalar. Ve şimdiye kadar nasıl davrandıklarını gördünüz." ifadelerini kullandı.

Erakçi, ABD ile müzakere yoluyla bir anlaşmaya varılmasının hala mümkün olup olmadığına dair soruya ise şöyle yanıt verdi:

"Şöyle söyleyeyim ve bu soruyu siz cevaplayın. Son 12 ayda ABD ile iki kez müzakere ettik ve her iki durumda da müzakerenin ortasında bize saldırdılar ve bu bizim için çok acı bir deneyim oldu. Barışa, diplomasiye, müzakereye karşı olanlar, diplomasinin iyi gittiğini anladıklarında bunu bozmaya karar verdiler ve medyada İran İslam Cumhuriyeti aleyhinde bir provokasyon oluşturdular. Bize karşı birçok suçlama ve dezenformasyon ürettiler. Sonunda istediklerine ulaştılar. Trump'ı kışkırttılar, ve bize sebepsiz ve haksız yere saldırması için ikna ettiler."

İran: Ay- etullah Hamaney’e yönelik suikast, uluslararası bir suç ve İran’a karşı savaştır

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran’a yönelik ABD-İsrail saldırılarına ilişkin, “Ayetullah Hamaney’e yönelik suikast, uluslararası bir suç ve İran’a karşı savaştır.” dedi.

İran basınına göre, Bekayi, Lübnan Hizbullahı'na yakınlığıyla bilinen El-Meyadin televizyonuna açıklamalarda bulundu.

İran’daki siyasi sitemin tek bir şahsa bağlı olmadığını ve İslam Devrimi ile birlikte ülkedeki diktatörlüğe son verildiğini söyleyen Bekayi, “Ayetullah Hamaney’e yönelik suikast, uluslararası bir suç ve İran’a karşı savaştır.” İfadelerini kullandı.

İran’ın bölge ülkelerini dostu olarak gördüğünü ve iyi komşuluk çerçevesinde hareket ettiklerini belirten Bekayi, bölge ülkelerinde yer alan ABD üslerine yönelik füze saldırılarına ilişkin, “Bu adımlar o ülkelere karşı değildir ve meşru müdafaa kapsamında atılmıştır.” dedi.

Bekayi, İran ile ABD arasındaki müzakerelerin Viyana’da sürdürülmesi noktasında plan yapıldığını ancak bu plandan iki gün önce saldırıya uğradıklarını hatırlatarak, “Bir kez daha müzakere halindeyken hedef alındık. Karşı tarafın (ABD) müzakerelere niyeti yoktu ve bu saldırı için bahane olarak kullandı.” diye konuştu.

Bölge ülkelerinin İran’a yönelik saldırılar karşısında istikrardan yana tavır alması gerektiğini kaydeden Bekayi, “Bugünkü İran savunmamız tüm bölgenin savunulmasıdır.” dedi.