İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi bugün Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi (IAEA) Başkanı Rafael Grossi ile görüştü. Arakçi, Tahran'daki görüşme sonrası yaptığı açıklamada, “ülkesinin nükleer programıyla ilgili güvenlik önlemlerine uyumu konusundaki anlaşmazlıkları çözmeye istekli olduğunu ancak bunu baskı altında yapmayacağını” söyledi.

Reuters'e konuşan diplomatlara göre, Avrupa ülkeleri, Tahran'a zayıf işbirliği nedeniyle baskı yapmak amacıyla gelecek hafta IAEA yönetim kurulundan İran aleyhinde yeni bir karar çıkarılmasına çalışıyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi (IAEA) Başkanı Grossi aylardır İran ile nükleer tesislerinde daha fazla denetime izin vermesi ve uranyum zenginleştirme çalışmaları hakkında şeffaf davranması gibi konularda ilerleme sağlamaya çalışıyor.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Grossi ile Tahran'da yaptığı görüşmelerin ardından X'e yazdığı mesajda, “Top, AB ve AB’nin üç büyük ülkesi Fransa, Almanya ve İtalya’nın (E3) sahasında. Ulusal çıkarlarımız ve devredilemez haklarımız temelinde müzakere etmeye istekliyiz ancak baskı ve gözdağı altında müzakere etmeye hazır değiliz” ifadelerini kullandı.

Arakçi, Grossi ile yapılan görüşmenin “önemli ve açık” olduğunu söylerken, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Mohammad Eslami de görüşmelerin “yapıcı” olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanı sosyal medya mesajında, “Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşmasının (NPT) kararlı bir tarafı olarak Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi ile tam işbirliğimizi sürdürüyoruz. Farklılıklar işbirliği ve diyalog yoluyla çözülebilir” diye ekledi.

ABD başkanlığına seçilen Donald Trump'ın önceki görev dönemi sırasında ABD, İran ile bazı ülkeler arasında 2015 yılında imzalanan ve İran'ın şüpheli nükleer programını engellemeyi amaçlayan anlaşmadan çekilmişti.