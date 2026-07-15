İran ordusu, ABD askerlerine ve uçaklarına ev sahipliği yapan Ürdün'deki Azrak (Muvaffak Salti) Hava Üssü'ne kamikaze İHA'larla saldırı düzenlediğini duyurdu.

İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun bölgedeki ABD üslerine yönelik ezici insansız hava aracı saldırılarının devamında, bir saat önce Ürdün'deki Azrak üssünde bulunan ABD terörist ordusuna ait F-18 savaş uçakları, konaklama binası ve büyük teçhizat deposu yıkıcı insansız hava aracı saldırılarının hedefi oldu." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ABD'nin saldırılarına karşılık İran ordusunun ABD'nin bölgedeki üslerine ve merkezlerine karşı şu ana kadar 7 dalga saldırı gerçekleştirdiği ve misilleme operasyonlarının "nihai zafer" elde edilinceye kadar devam edeceği vurgulandı.

"Azrak Üssü" olarak anılan tesis, Ürdün'de ABD ordusunun kullandığı ve resmi adı Muvaffak Salti Hava Üssü olan askeri üssü ifade ediyor. Azrak Üssü ifadesi, üssün bulunduğu Azrak bölgesine atfen yaygın olarak kullanılıyor.