İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde devam eden soykırımında hayatını kaybedenlerin sayısı 73 bin 233'e çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte hastanelere 2 yeni cenaze ile 21 yaralının ulaştırıldığı belirtildi.

Ateşkesin yürürlüğe girdiği 11 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 1110'a, yaralı sayısının 3 bin 599'a ulaştığı, enkaz altından çıkarılan cenaze sayısının ise 800 olduğu kaydedildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıların genel bilançosuna da yer verilen açıklamada, toplam can kaybının 73 bin 233'e, yaralı sayısının ise 173 bin 707'ye yükseldiği ifade edildi.

Gazze'de halen enkaz altında kalan çok sayıda cenazenin bulunduğu, ancak sağlık ekiplerinin yetersizliği sebebiyle ulaşılamadığı aktarıldı.