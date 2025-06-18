İran devlet televizyonu, dün yaptığı açıklamada vatandaşlarını WhatsApp’ı telefonlarından silmeye çağırdı.

TRT Haber’in aktardığına göre İran devlet televizyonu, herhangi bir somut kanıt sunmadan, uygulamanın kullanıcı bilgilerini toplayarak İsrail’e gönderdiğini iddia etti.

Meta çatısı altındaki WhatsApp ise, bu suçlamaların "asılsız" olduğunu duyurdu ve "Bu tür yanlış bilgilerin, hizmetlerimizin engellenmesi için bahane olarak kullanılmasından endişe duyuyoruz" dedi.

WhatsApp, mesajların uçtan uca şifrelendiğini ve şirketin bu mesajlara erişiminin olmadığını vurguladı. Açıklamada, “Kullanıcıların konumlarını izlemiyoruz, mesaj içeriklerine erişmiyoruz ve hükümetlere toplu veri sağlamıyoruz” denildi.

İran, yıllar boyunca birçok sosyal medya platformunu yasakladı. Ancak halk, bu engelleri aşmak için genellikle proxy ve VPN'ye başvurdu.

2022 yılında, ahlak polisi tarafından gözaltına alınan bir kadının ölümü sonrası başlayan büyük protestolar sırasında WhatsApp ve Google Play de yasaklandı. Bu yasak geçen yılın sonunda kaldırıldı.

WhatsApp, Instagram ve Telegram ile birlikte İran’da en popüler uygulamalardan biri.