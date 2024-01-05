İran'ın Kirman kentinde eski Devrim Muhafızları Ordusu komutanı General Kasım Süleymani’nin kabrinin bulunduğu mezarlık yakınında Çarşamba günü gerçekleşen, 84 kişinin yaşamını yitirdiği çifte bombalı saldırıyı Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) üstlendi.

İranlı yetkililer, 280 civarında kişinin de yaralandığı saldırının faillerinden 'intikam' alınacağını belirtiyor.

Telegram hesabından yapılan duyuruda 84 kişinin öldüğü saldırının Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

IŞİD, saldırının patlayıcı yelek giyen iki militan tarafından gerçekleştirildiğini öne sürdü.

İran, ülkede 1979 yılında gerçekleşen İslam Devrimi'nden bu yana yaşanan en büyük ve en kanlı saldırının ardından eylemin sorumlularından "intikam" alınacağını bildirdi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ve İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, onlarca kişinin ölmesine ve yaralanmasına neden olan patlamalar için "intikam" vadinde bulundu.

Ülkenin güneydoğusundaki Kirman kentinde eski DMO komutanı Kasım Süleymani’nin kabrinin bulunduğu mezarlık yakınında gerçekleşen iki ayrı patlamada 84 kişi yaşamını yitirmiş 280 civarında kişi de yaralanmıştı.

"İran ulusunun şeytani ve cani düşmanları bir kez daha trajediye neden oldu ve çok sayıda insan şehit edildi" diyen Hamaney, "Katı yürekli suçlular, Kasım Süleymani'ye saygı duyan insanlara tahammül edemediler." şeklinde konuştu.

Ayrıca Hamaney, "Kasım Süleymani'nin aydınlık yolunun takipçilerinin onların alçaklıklarına ve suçlarına müsamaha göstermeyeceğini bilmelidirler." sözleriyle karşılık verileceğini dile getirdi.