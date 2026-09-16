İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda ABD yapımı MQ-1 tipi bir insansız hava aracının (İHA) daha düşürüldüğünü ve bugün toplamda 3 İHA’nın etkisiz hale getirildiğini öne sürdü.
Devrim Muhafızları Ordusu, konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı.
Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda MQ-1 tipi bir İHA'nın İran hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek vurulduğu ifade edildi.
Açıklamada ayrıca gün içinde düşürülen üçüncü MQ-1 tipi İHA olduğu kaydedildi.
Devrim Muhafızları, dün ve bu sabah da Hürmüz Boğazı üzerinde aynı tip üç İHA'nın düşürüldüğü duyurmuştu.
Dün ve bugün düşürülen İHA sayısı ise toplamda 4 oldu.
ABD ordusundan ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
ABD tarafından 1990'larda üretilen MQ-1 tipi İHA ilk olarak gözlem ve ileri keşif amaçlı kullanılmak üzere planlanmıştı. Daha sonra bu İHA'lara yeni kameralar ve füzeler eklendi.