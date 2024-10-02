İran’ın, Lübnan’daki müttefiki Hizbullah’a başlattığı askeri operasyonuna misilleme olarak dün gece İsrail’e süpersonik füzelerle gerçekleştirdiği saldırı, Orta Doğu’daki tansiyonu daha da yükseltti.

RİK ve diğer Rum internet gazeteleri İran füzelerinin gece karanlığındaki ışıltısının Güney Kıbrıs’ın çeşitli yerlerinden çıplak gözle görüldüğünü ve çekilen videoların sosyal medyada viral olduğunu yazdı. Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis bu sabah yaptığı açıklamada görülen ışıltıların İran'ın süpersonik füzesi olduğunu doğruladı.

İsrail’in hava sahasını kapatması nedeniyle British Airways’in Londra-Heathrow Havalimanı’ndan Dubai’ye, Royal Jordanian’ın Paris Charles de Gaulle Havalimanından Amman’a ve İsrail’in El Al havayoluna ait uçağının Rodos’tan Tel Aviv’e giden uçağı İsrail’in hava sahasını kapatması nedeniyle Larnaka Havalimanı’na indirildi. Yolcuların geceyi havalimanında geçirdiği ve bugün itibarıyla destinasyonlarına gitmeye başlayacakları haber verildi

-Rum Milli Güvenlik Kurulu bugün olağanüstü toplanıyor...

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, yakın zamanda kurulan Rum Milli Güvenlik Kurulu’nu bugün saat 11.00’de olağanüstü toplantıya çağırdı

Rum Sözcü Konstantinos Letimbiotis bakanlardan oluşan kriz masasının, bölgedeki sivillerin Güney Kıbrıs üzerinden tahliyesini öngören “ESTİA” kod isimli operasyon planının tam olarak devreye soktuğunu açıkladı.

Letimbiotis resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada büyük ölçekli bir tahliye operasyonuna başlamak için henüz yapılmış bir başvuru olmadığını ancak Rum yönetiminin en üst hazırlık durumunda bulunduğun ve durumu yakından takip ettiğini belirtti.

Rum Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Theodoros Gotsis ise Lübnan’da bin (1000) dolayında “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı bulunduğunu, bunlardan yaklaşık 100’ünün internet üzerindeki “connect2cy” platformuna tahliye başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas dün gece Lübnan’daki 100 dolayındaki Rum vatandaşının tahliyesi için Yunan mevkidaşı Nikos Dendias’dan C130 tipi askeri nakliye uçağı talep etti. Yunanistan Milli Savunma Baknaı Dendias sosyal hesabından yaptığı paylaşımında Palmas’ın talebe olumlu cevap verdiğini açıkladı. Yunan askeri nakliye uçağının bugün gönderileceği bilgisi verildi.