Ulusal Birlik Partisi (UBP) genel başkanlarından eski Başbakan İrsen Küçük, 7’nci ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Anma törenine İrsen Küçük’ün ailesi, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bazı bakanlar, milletvekilleri ve yetkililer katıldı.

Aile adına Feridun Adahan, Başbakan Ünal Üstel, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin konuşma yaptığı törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İrsen Küçük Ortaokulu öğrencilerinin şiir okuduğu tören, dua ve Küçük’ün kabrine karanfil bırakılmasıyla sona erdi.

-Üstel

Başbakan Ünal Üstel törende yaptığı konuşmada, ülkesini seven İrsen Küçük'ün Kıbrıs Türkü için varoluş mücadelesi verdiğini belirtti.

Küçük’ün, ülkenin lokomotif sektörlerinden biri olan tarımda en uzun süre bakanlık yapan kişi olarak bu alana mührünü, damgasını vurduğunu söyledi.

Tarım ve hayvancılık alanına büyük hizmetler veren İrsen Küçük’ün hayvan ihraç eden ilk tarım bakanlarından olduğunu da kaydeden Üstel, “İrsen Küçük’ün, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığı ve Başbakanlık döneminde Kıbrıs tarihinde yeni bir sayfa açıldı.” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye'den deniz altı bağlantıyla adaya su getirilmesi projesinin ilk adımının Küçük’ün Başbakanlığı döneminde imzalanan protokolle atıldığını, yarım kalan projelerin de kendi hükümetleri döneminde tamamlandığını vurguladı.

Başbakan Üstel, Küçük’ü saygı, minnet ve rahmetle andı.

-İncirli

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Erenköy'e mücahit olarak çıkan İrsen Küçük'ün ülkesini müdafaa etmek için gençlik yıllarından itibaren kendini yapılandırdığını söyledi.

İncirli, ziraat mühendisi olarak ülkeye gelen Küçük'ün bu alanla ilgili çalışmaların temelini attığını, bu temellerin üzerine devlet kurumlarının inşa edildiğini belirtti.

“İrsen Küçük hem siyasette hem de meslek yaşamında önemli çalışmalar yapmış bir kişi olarak hatıralarda kalacak.” diyen İncirli, Küçük’ün, ailesine, dostlarına ve halkına düşkün bir siyasetçi olduğunu söyledi.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, mesleğini halkı ve ülkesinin var olması için en iyi şekilde yürüten Küçük'ü saygı ve minnetle andıklarını ifade etti.

-Adahan

İrsen Küçük’ün ailesi adına konuşma yapan Feridun Adahan ise, İrsen Küçük'ün geride bıraktığı eserler ve topluma emanet ettiği fedakarlıkların, siyaset yapanlara ve yapacak olanlara rehber olacağını söyledi.

“İrsen Küçük, gerçek bir vatanseverdi ve şahsi çıkarlarını düşünmeden fedakarlıkla hizmet etti.” diyen Adahan, Küçük’ün, Erenköy Mücahitler Cemiyeti'ni kurduğunu, 14 yıl Tarım Bakanlığı yaptığını ve Ziraat Mühendisleri Odası'nı kurduğunu hatırlattı.

Adahan, Türkiye'den su getirilmesi ve çevre yolu projelerine de işaret ettiği konuşmasında, Başbakan Ünal Üstel’e de teşekkür etti.