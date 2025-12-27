Hamitköyde, kazıcı/yükleyici ile yapılan kaza sonrası, başkasının kimliğine bürünme ve evrak sahteleme suçundan 3 kişi tutuklandı bir kişi de aranıyor.

Olayın gelişimi hakkında polisten yapılan açıklamaya göre dün Hamitköy’de K.T.(E-24) kullanımındaki kazıcı/yükleyici ile kaza yaptı. Operatör, ehliyetinin sınıfının kazıcı/yükleyiciyi kapsamadığından dolayı, S.A.'nın (E-26) aracılığıyla H.A.'nın (E-35) bilgisi ve izni dahilinde, H.A.'ya ait sürüş ehliyetini temin edip H.A’nın kimliğine bürünüp, işvereni H.R.(E-52) ile birlikte Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir kaporta işletmesine giderek sahte beyanda bulundular ve beyanın ilgili sigorta acentesine verilmesini sağladılar.

Polis yürütülen soruşturma kapsamında K.T, H.A. ve S.A.'yı tutukladı, H.R. ise aranıyor.