İş Kadınları Derneği (İKD); Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Genç İş İnsanları Derneği (GİAD) ile Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası başkan ve temsilcileriyle bir araya geldi.

Dernek’ten yapılan açıklamada, jüri üyesi paydaş kurumlara yapılan ziyaretlerin Telsim ana sponsorluğunda bu yıl 15’incisi düzenlenecek olan “Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni” kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, ziyaretlerde ödül kategorilerine yönelik değerlendirme süreçleri ele alınırken; kadın girişimciliğinin desteklenmesi, iş dünyasında kadın varlığının güçlendirilmesi ve kurumlar arası iş birlikleri üzerine görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi. Ziyaretlerde ayrıca tören protokolü ve organizasyon detaylarının da paydaş kurumlarla paylaşıldığı kaydedildi.

- Bozkırlı

İş Kadınları Derneği Başkanı Bilen Sayılı Bozkırlı, yaptığı açıklamada, Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni’nin ülkede kadın girişimciliğini teşvik etmek ve ilham veren başarı hikâyelerini görünür kılmak adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu kaydetti.

“Telsim’in değerli ana sponsorluğunda yürüttüğümüz bu süreçte, iş dünyamızın köklü ve dinamik kurumlarıyla bir araya gelmek değerlendirme süreçlerimizi çok daha güçlü kılmaktadır.” diyen Bozkırlı, ödül töreni öncesindeki paydaş kurum ziyaretlerine ve değerlendirme çalışmalarına devam edileceğini ifade etti.