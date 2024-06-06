İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Birliği (İsg-Bir), aşırı sıcakların açık havada çalışanlarda sıcak çarpması, kalp krizi ve ısı bitkinliğine neden olabileceği uyarısında bulundu.

İsg-Bir’den yapılan yazılı açıklamada, “Ani ve aşırı sıcaklık artışına bağlı olarak çalışanlarda sıcak çarpması, kalp krizi, ısı bitkinliği vb. hastalıklar görülebilmektedir” denildi.

Meteoroloji Dairesi'nden sıcak dalgası konusunda uyarı yapıldığına işaret edilen açıklamada, “İşletmelerin çalışanlarının güvenliğini sağlamanın ve korumanın yasal yükümlülüğü olduğunu hatırlatarak açık alanda yapılacak çalışmalarla ilgili birtakım önlemlerin alınmasının elzem olduğunu belirtiriz.” ifadeleri yer aldı.

Açık alanda faaliyet gösteren işletmelerin çalışma programlarını, Meteoroloji Dairesi'nin duyurularına göre yapması gerektiği kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Aşırı sıcak olan saatlerde işin durdurulması, ilgili saatlerde işin başka bir ortamda yürütülmesi, mola saatlerinin artırılması, çalışanlara mola için gölge bir alan sağlanması, bol sıvı tüketiminin sağlanması, çalışanlara su temini vb. önlemler alarak çalışmalarını yürütmelidirler. İşletmeler acil durum planlarını güncelleyerek güneş altında çalışmadan dolayı oluşabilecek hastalıklara karşı müdahale şekillerini belirlemeli veya gözden geçirmelidirler.”