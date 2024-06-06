Girne Karaoğlanoğlu Caddesi’nde bugün zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucunda yaralanan iki kişi Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu; alkollü olduğu belirlenen bir kişi ise tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, Ayhan Seyhan (E-50) yönetimindeki TNM 212 plakalı salon araç ile Karaoğlanoğlu Caddesi’nde seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve trafiğin durması nedeniyle durmak zorunda kalan Uğur Kaya (E-45) yönetimindeki RN 900 plakalı salon araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle ileriye savrulan RN 900 plakalı araç ise önünde duran Zeynel Kartal (E-46) yönetimindeki TYC 570 plakalı salon araca arkadan çarptı.

TYC 570 plakalı araç da ileriye savrularak, o esnada önünde aynı istikamete doğru 119 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden ve yolun sağına dönmek için bekleyen Bikem Şara Dağgül (K-23) yönetimindeki LU 277 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Kazada yaralanan RN 900 plakalı araç sürücüsü Uğur Kaya ve araçtaki yolcu Canan Atıcı (K-45), kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. LU 277 plakalı araç sürücüsü Bikem Şara Dağgül ise alkollü olduğu için tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da trafik kazası

Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’nde 149 miligram alkollü içki tesiri altındayken yönetimindeki NC 833 plakalı araç ile sağdan gelen araçlara yol vermek için duran MV 852 plakalı araca arkadan çarpan Mehmet Ceylan (E-56) tutuklandı.

Polis açıklamasına göre Ceylan aracı ile Gönyeli çemberine doğru seyrettiği sırada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve sağdan gelen araçlara yol vermek için durmak zorunda kalan Işıl Altunbilek Oytaç (K-39) yönetimindeki araca çarptı.

Kimsenin yaralanmadığı, NC 833 plakalı araç sürücüsü Mehmet Ceylan’ın tutuklandığı kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.