İskele’deki bir inşaatta ceset bulundu. Polis, cansız bedenin, 47 yaşındaki Rus uyruklu Anddrei Belchenko’ya ait olduğunu açıkladı

İskele’deki bir inşaatta ceset bulundu. Polis, cansız bedenin, 47 yaşındaki Rus uyruklu Anddrei Belchenko’ya ait olduğunu açıkladı. Cansız beden üzerinde yapılan dış muayenede, yüksekten düşmeye bağlı olarak vücudunun muhtelif yerlerinde kırık ve ekimozlar tespit edildiği belirtildi.Polis, Belchenko’nun kesin ölüm sebebinin, yapılacak otopsinin ardından belli olacağını açıkladı.