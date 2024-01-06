Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde 35’i KKTC’den giden voleybol kafilesi olmak üzere 72 kişinin öldüğü Adıyaman'daki İsias Oteli'ne ilişkin davanın görülmesi, yarın saat 10.00’a (Kıbrıs saatiyle 09.00’a) ertelendi.

Türkiye saatiyle sabah 09.00’da başlayan duruşma aralarla saat 24.00’e kadar sürdü. Üç gün sürmesi ve bugün tamamlanması beklenen duruşma, sanık avukatlarının beyanlarına geçilemediği için dördüncü güne uzadı.

17 tanığın dinlendiği bugünkü duruşmada, tanıkların ardından müşteki avukatlarının delil ve tanık değerlendirmelerine yer verildi.

Müştekiler, avukatlarının vereceği beyanlara katılacaklarını söyledi.

Müşteki avukatları elde ettikleri bulgular ışığında sanıkların “bilinçli taksir” değil “Olası kast” ile yargılanmasını talep etti.

Tanık savunmalarının çelişkiler içerdiğini belirten müşteki avukatları, tanıkların beyanlarını kabul edilemez olarak tanımlayarak, tanıklar hakkında yalan beyanda bulundukları için suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Müşteki avukatları, sanıkların duruşmalarda hazır olmasını ve tutukluluk hallerinin devamını istedi.

Avukatlar, sanıkların tutukluluk hali devam edecekse Ahmet Bozkurt ve oğulları Efe Bozkurt ve Mehmet Fatih Bozkurt’un ayrı cezaevlerine alınmasını da talep etti.

Duruşma, müdafi avukatların talebi üzerine yarın saat 10.00’a ertelendi.

Çarşamba günü başlayan duruşmanın bugün tamamlanması ve mahkemenin ara karar açıklaması bekleniyordu.