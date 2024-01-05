Yenierenköy - Dipkarpaz Anayolunda bu akşam bir kaza meydana geldi.

Polis tarafından kaza ile ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Saat 18:50 sıralarında, Yenierenköy - Dipkarpaz Anayolunun birinci kilometresinde, Kemal METNİ (E38), 145 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki GA 761 plakalı araç ile Yenierenköy istikametinden Dipkarpaz İstikametine doğru seyrederken dikkatsizliği ve ihmalkarlığı neticesinde, sola meyilli virajaj girdiğinde yolun sağ şeridine geçerek, yol kenarında bulunan çelik bariyerlere çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir."