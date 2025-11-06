Adıyaman Grand İsias Otel’in yıkılmasında kusuru bulunan altı kamu görevlisinin yargılandığı üçüncü duruşmada aileler dinlendi. Ardından avukatların dinlenmesine geçildi.

Duruşmada, Sahil Özberkman’ın annesi ve çocukların öğretmeni Esra Özberkman, binadan yaralı olarak çıktığını belirterek, “Ben olayı birebir yaşadım, benim bir kanıta ihtiyacım yok ama sizin var. Mal sahiplerinin aç gözlü olduğu usulsüzlükler yaptıkları ortada.” dedi. Kamu görevlilerinden Belediye Başkan Yardımcısı’nın ifadesinde “Ben sadece öğretmenim, imza attım.” dediğini aktaran Özberkman, “Ben de öğretmenim, okuyup anlamadığım hiç bir şeyin altına imza atmıyorum. ‘Adalet yerini buldu’ demek istiyorum artık.” diye konuştu.

Sahil Özberkman’ın babası Tayyip Özberkman ise, bazı şeylerin atık değişmesi gerektiğini, değişmezse insanların ölmeye devam edeceğini söyledi. Tayyip Özberkman, altı kamu görevlisinin tutuklanmasını ve davaların birleştirilmesini de istedi.

Mert Niyazi Topukçuoğlu’nun babası Mehmet Topukçuoğlu, duruşmada, “Taleplerimizin hiç birinin karşılık bulmamasının bizim için çok yıpratıcı bir süreç oluyor. Vicdan biziz buna sizin mutlaka duyarlılık göstermeniz lazım. Bu binaya çivi çakan çaktıran imza atan da attıran da suçludur. Şikayetçi ve mağduruz. Biz evlatlarımızı arkadaşlarımız, öğretmenlerimizi, canlarımızı yitirdik bunun telafisi yoktur. Bizim mücadelemiz bu coğrafyadaki çocukların geleceği içindir. Kahramanlık öyküsünün bir parçası olabilirsiniz, herkesin cezalandırılmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Havva Balcı Çavdır’ın annesi Sevgen Balcı, geride annesiz ve babasız bir çocuk kaldığını belirtirken; Selin Kararakaya’nın halası Senem Karakaya “Bir uçak düşünün yolcusu yok, varış yerinde sadece bekleyenler var ve bu uçakta sadece cenazeler var.” diyerek, tüm sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Hayal Gençalioğlu’nun annesi Sibel Kumsal, depremin üzerinden 1004 gün geçtiğini hatırlatarak, bilirkişi raporunda kusurlu bulunanların neden tutuklu olmadığını sordu.

Mahkemede, tur rehberlerinin aileleri de söz alarak, İsias’ta kaybettikleri canları için adalet istedi; sanıklardan şikayetçi oldu ve tutuklanmalarını istedi.

Duruşmada, ailelerin ardından avukatlar dinlenmeye başlandı.