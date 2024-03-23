İskele Belediye Tiyatrosu’nun düzenleyeceği “İskele Belediyesi 2. Tiyatro Günleri” 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde başlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya Tiyatro Günleri İskele Belediye Tiyatrosu’nun “Tehlikeli Saplantı” oyunuyla 27 Mart Çarşamba günü başlayacak, 27 Mayıs’a kadar devam edecek.

İskele AKM sahnesinde seyircileriyle buluşacak oyunlar ile özel konukların söyleşileri, ücretsiz izlenebilecek.

Tiyatro Günlerinde, İskele Belediye Tiyatrosu’nun yanı sıra Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları, TiyatroSu Girne, Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Türkiye’den İstanbul İnteraktif Doğaçlama Tiyatro ekibi, Tiyatro Ofisi İzmir ile Muğla’dan Karya Tiyatro Atölyesi’nin sahneye taşıyacağı oyunlar tiyatro severlerle buluşacak.

Tiyatro günlerinde, tiyatrocular Nurseli İdiz ve Nergis Kumbasar ile de söyleşi yer alacak.

-Sadıkoğlu

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, 27 Mart’ta başlayacak İskele Belediyesi 2. Tiyatro Günleri ile ilgili yaptığı açıklamada, 2016 yılında faaliyete geçirdikleri İskele Belediye Tiyatrosu’nun İskele ve bölge halkının yanı sıra ada halkının da büyük takdirini kazandığını kaydetti.

İskele Belediye Tiyatrosunun başarılarıyla gururlandıklarını ifade eden Sadıkoğlu, 2. Tiyatro Günlerinin düzenlenmesinde emeği geçen İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar ve ekibini tebrik etti, herkesi ücretsiz gerçekleşecek 2. Tiyatro Günleri’ne davet etti.

-Yakar

İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar da, kuruldukları günden beri temel amaçlarının, dünyanın en eski sanatı olan tiyatronun İskele bölgesine yerleşmesi ve yaygınlaşması olduğunu kaydetti.

Yakar, Tiyatro Günlerinde KKTC’nin yanı sıra, Türkiye’den de tiyatro ekiplerinin İskele’ye geleceğini ve toplam 9 oyunun İskele AKM sahnesinde “perde” diyeceğini, tiyatro sanatçıları Nurseli İdiz ile Nergis Kumbasar’ın da söyleşi ile tiyatro severlerin karşısında olacağını ifade etti. Yakar, kendilerine her zaman destek olan İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ve İskele Belediyesi Meclis üyelerine teşekkür etti.

27 Mart-27 Mayıs tarihleri arasında İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde yer alacak etkinliklerin programı şöyle:

“27 Mart Çarşamba – 19.30 – İskele Belediye Tiyatrosu – Tehlikeli Saplantı /Trajedi. 6 Nisan Cumartesi – 20.00 – İnteraktif Doğaçlama İstanbul – Deliler /Komedi. 13 Nisan Cumartesi –20.00 – Tiyatro Ofisi İzmir – Kız Yemek Yapmadık Diye Dayak Yiyeceğiz /İbretlik tantana. 15 Nisan Pazartesi –19.00 – Nurseli İdiz & Nergis Kumbasar/ Söyleşi. 15 Nisan Pazartesi – 20.00 – Tiyatro Ofisi İzmir – İnsan ki /Komedi. 25 Nisan Perşembe – 09.00/ 10.30 – Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları – Gerçekle Düş Arasında/ Çocuk Oyunu. 27 Nisan Cumartesi – 20. 00 – Girne Tiyatro Su – Çökme Tehlikesi Var / Dram. 4 Mayıs Cumartesi – 20.00 – Karya Tiyatro Atölyesi Muğla – Şeytan Tüyü/ Komedi. 18 Mayıs Cumartesi – 20.00 – Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu – Tersine Dünya / Komedi. 27 Mayıs Pazartesi – 20.00 – Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları – Shakespeare’in Hayaleti /Dram.”