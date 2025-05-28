İskele Belediyesi 3. Tiyatro Günleri, dün akşam sahnelenen ‘Gemilerde Talim Var’ isimli oyunla sona erdi.

Kemal Şamdanlı’nın hem yönettiği hem de oynadığı oyunda Nida Altuner, Beyza Çelik, Turan Uçaner, Nurin Gasimov, Dilara Kazan, Yaşar Türkmen ve Emre Rıfat Yıldız sahne aldı.

İskele Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, 27 Mart-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinlik kapsamında İskele Belediye Tiyatrosu’nun yanı sıra Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu, Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Kıbrıs Açık Tiyatro ile Türkiye’den Tiyatro Kök35, Naif Bey Kumpanyası ve Showroom Mizah sahne aldı. Yüksel Ünal ile Standup Gösterisi ve tiyatro sanatçısı Tarık Papuççuoğlu da İskele Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'nde yer alan Tiyatro Günleri kapsamında tiyatro severlerle bir araya geldi.