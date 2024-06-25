İskele - Gazimağusa ana yolunda dün akşam meydana gelen trafik kazasında, yoldan çıkıp alev alan araç tamamen yanarken, sürücü ve araçtaki yolcu yaralandı. Alkol testini reddeden sürücü tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 01:00 sıralarında, İskele - Gazimağusa ana yolunda, Fırat Yapıcıoğlu (E-27), yönetimindeki VD 939 plakalı salon araçla güney istikametine doğru seyredip, Lions Garden Çemberine yaklaştığı sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek gidiş istikametine göre yolun solundaki kaldırıma çarparak yoldan çıkıp 4 metre derinliğinde banket içerisine düştü. Kaza sonrası alev alan araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Asena Menteş (K-25) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tetkiklerin ardından Asena Menteş, sağ kalça ve sol köprücük kemiğinde kırık teşhisi ile ortopedi servisinde tedavi altına alınırken Fırat Yapıcıoğlu yapılan ilkyardım tedavisinin ardından taburcu edildi.

Araç sürücüsü Fırat Yapıcıoğlu, alkol testi işçin yeterli nefes ve kan örneği vermeyi reddettiğinden dolayı tutuklandı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.