İskele, Lefkoşa, Ercan, Girne ve Gazimağusa’da dün gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde, kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu ile gümrüksüz mal tasarrufu suçlarından toplam 7 kişi tutuklandı.

- İskele’de uyuşturucu ve gümrüksüz mal

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından İskele’de şüpheli görülen T.I. (E-25) ile A.C.’nin (E-32) kullanımındaki araçta ve kaldıkları ikametgahta yapılan aramalarda, yaklaşık 5 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğuna inanılan hassas terazi ile gümrüğe beyan edilmemiş toplam 301 elektronik sigara ele geçirildi. Söz konusu şahıslar tutuklandı.

- Lefkoşa’da uyuşturucu operasyonu

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından, Metehan’da M.O.T.’nin (E-31) kaldığı ikametgahta yapılan aramada ise, yaklaşık 7 gram hintkeneviri ile 2 gram kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulundu. M.O.T. tutuklandı.

- Ercan’da dedektör köpek Pamir tepki verdi

Öte yandan, Ercan Havalimanı’nda Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetim sırasında, ülkeye giriş yapan E.A.’ya (E-48) Narkotik Dedektör Köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine yapılan aramada, yaklaşık 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirildi. E.A. tutuklandı.

- Girne’de nakit para da emare alındı

Girne’de Ahmet Aksu Sokak’ta polis ekipleri tarafından şüpheli görülen B.W.’nin (E-22) üzerinde ve kullanımındaki araçta yapılan aramada ise, yaklaşık 7 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 12 bin 5 TL, 10 ABD Doları, 20 Sterlin ve 50 Euro nakit para bulunarak emare olarak alındı. B.W. tutuklandı.

- Gazimağusa’da iki kişi tutuklandı

Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından, Tuzla-Mutluyaka ana yolunda yapılan devriye sırasında şüpheli görülen A.M.L.’nin (E-30) üzerinde yaklaşık 2 gram kokain, J.R.K.’nin (E-23) üzerinde ise yaklaşık 4 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edildi. Söz konusu şahıslar tutuklandı.

Polisin olaylarla ilgili soruşturmalarının devam ettiği belirtildi.