İskele’de “Atamıza Saygı ve Bağlılık Yürüyüşü” düzenlendi.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, yürüyüş, İskele Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gençlik Dairesi ve bölge okulları ile birlikte bugün yapıldı.

Bekirpaşa Lisesi önünden başlayan ve gençlerin, Atatürk posteri, KKTC ve TC bayraklarıyla gerçekleştirdiği yürüyüşe, vatandaşlar da destek verdi.

Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde son bulan etkinlikte, İstiklal Marşı okundu.

Yürüyüşte, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını Bekirpaşa Lisesi Öğrencisi Hatice Nur Genç yaptı. 19 Mayıs’ın sadece bayram değil, aynı zamanda gençliğe, özgürlüğe ve bağımsızlığa olan inancın simgesi olduğunu vurgulayan Hatice Nur Genç, etkinliğin; “Atatürk ilke ve inkılaplarını takipçisi olma arzularının bir nişanesi” olduğunu ifade etti.

Atatürk Anıtı önündeki törende, İskele Evkaf TMK Öğrencisi Nisanur Şık da, “O geliyor” isimli şiirini okurken, Bursa Nakem Halk Oyunları Topluluğu, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Halk Oyunları Topluluğu ile İskele Evkaf TMK Halk Dansları Topluluğu dans gösterileri sundu.