İskele Belediyesi Sağlık Birimi ile Yakın Doğu Üniversitesi’nin işbirliğinde gerçekleşen Herkes için cinsellik, cinsel sağlık eğitimleri tamamlandı. İskele Belediyesi’ne bağlı 21 köyde yaşayanların ücretsiz yararlandığı eğitimler 4 hafta sürdü. YDÜ Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Sarpkaya Güder tarafından verilen eğitimin sonuncusu 26 Ocak Cuma günü İskele AKM’de gerçekleşti. Eğitimin sonunda ise İskele Belediyesi İdari Sorumlu Gülgün Dargın,İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu adına, eğitmen Doç. Dr. Dilek Sarpkaya Güder’e teşekkür plaketi takdim etti.

4 HAFTA SÜREN ÜCRETSİZ EĞİTİMLER İSKELE VE 21 KÖY HALKININ KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİ

İskele ve 21 köyünde yaşayanların ücretsiz yararlanabildiği halk eğitimlerinin ilki tamamlandı. İskele Belediyesi ile YDÜ’nün iş birliğinde gerçekleşen ilk eğitimin konusu ise cinsellik oldu. Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı Cinsel Sağlık Hizmeti Birimi, Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi ( TOCAM) YDÜ Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Sarpkaya Güder tarafından verilen eğitimler, 1 ay boyunca her Perşembe farklı köylerde gerçekleşti. Kuzucuk ve Boğaziçi Köylerinde başlayan eğitimler, Ergazi, Yarköy, Ardahan, Altınova, Kalecik, Kaplıca ile devam etti, İskele ile son buldu. Merkez olarak belirlenen köylerin dışında kalan köylerde yaşayanlar için de merkeze otobüslerle ulaştırıldı.

FARKINDALIK YARATILDI

4 hafta süren eğitimlerde yaşam boyu cinselliğin ve cinsel sağlığın önemi konusunda bilgi ve farkındalık yaratıldı.

Eğitimlerde, cinsellik ve cinsel sağlığın önemi, cinsel haklar, yaygın görülen cinsel sorunlar ile cinsel sağlık sorunların, her yaşam dönemine ilişkin cinselliğin anlamı ve cinsel sağlık sorunlarından bahseden YDÜ Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Sarpkaya Güder, katılımcılara güvenli cinsellik ve cinsel sağlık için önerilerde bulundu.