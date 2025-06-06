KKTC DİN-GÖR-SEN Başkanı Cengiz İşkey, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “Bayramlar, yüce rabbimizi anma, birlik ve beraberlik, sevinç ve neşe günleridir” ifadelerini kullandı.

İşkey, “Bizleri bugünlere ulaştıran Rabbimize hamd eder onun kutlu elçisi Hz. Muhammed’e (s.a.v) salat ve selam olsun. Bayramlar, yüce rabbimizi anma, birlik ve beraberlik, sevinç ve neşe günleridir. Bayramlar birbirimize gönlümüzü açma ve sevinçlerimizi paylaşma günleridir. Kardeşliğimizi pekiştirme, yüreklerimizi birleştirme günleridir.” ifadelerini kullandı.

Bayram sevinci yaşanan günlerde Gazze’de ve dünyanın farklı bölgelerinde “açlığın ve çaresizliğin” gölgesinde bir bayram sabahına daha uyanıldığını belirten İşkey, Gazze’ye maddi ve manevi destek çağrısında bulundu.

İşkey mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bayramlar, Allah yolunda infak ve paylaşma günleridir. Bayramlar, hatırlama ve hatırlanma zamanlarıdır. O halde, komşunun, akrabanın, yoksulun, yetimin ihtiyaç ve sahiplerinin de hakkını ve hatırını gözetelim. Maddi imkânlarımızın yanında onlarla sevgi ve muhabbetimizi de paylaşalım.

Bayramların özü sıla-i rahimdir. Eğer hayatta iseler öncelikle Anne babamızdan başlayarak aile büyüklerimizi ve dostlarımızı, akraba ve komşularımızı ziyaret etmek suretiyle hayır dualarını alalım. Hastaları, yaşlıları ve kimsesizleri bayram sevincine ortak edelim. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi bayramın manevi ikliminden mahrum bırakmayalım. Bayramlar iman kardeşliğinin zirveye ulaştığı müstesna vakitlerdir. Öyleyse kırılan kalpleri, darılan gönülleri, bayramın bereketi ve güzelliğiyle imar edelim. Var ise eğer aramızdaki çekişme ve küskünlüklere son verelim. Birliğimize ve kardeşliğimize zarar veren kin ve hasetten, gıybet ve iftiradan uzak duralım”.

İşkey mesajında tüm halkın ve İslam aleminin bayramını kutladı.