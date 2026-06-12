Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, parti teşkilatlarıyla yürüttüğü bölgesel istişare toplantılarını Girne, Lefkoşa, Güzelyurt ve Lefke’de sürdürdü. Toplantılara Genel Sekreter Ahmet Savaşan, bakanlar, milletvekilleri, MYK üyeleri ve ilçe başkanları katıldı.

Üstel, UBP’nin en büyük gücünün teşkilatları olduğunu belirterek, tüm kademelerin tam uyum içinde çalıştığını söyledi. Yapılan görüşmelerde teşkilatların güçlendirilmesi ve sahadaki çalışmaların artırılması konusunda görüş birliği sağlandı.

“Seçime değil, geleceğe hazırlanıyoruz” diyen Üstel, vatandaşların beklentilerini dinleyerek çözüm üretmeye devam edeceklerini ifade etti. Önümüzdeki dönemde milletvekilleri, bakanlar ve parti organlarının teşkilatlarla daha yoğun ve koordineli çalışma yürüteceği belirtildi.

Üstel, UBP’nin güçlü teşkilat yapısıyla yoluna devam ettiğini vurgulayarak, hedeflerinin halkın desteğiyle yeniden tek başına iktidar olmak olduğunu kaydetti.