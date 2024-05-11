Yer: İskele Spor Salonu
Hakemler: Tugay Yazgan, Hatice Ersözlü, Çağakan Kılıç
Ceasar L. G. Birliği: Yağmur (3), Zümre, Ayşe (9), Cemile, Nezaket (9), Karagole (9), Aleyn (2), Bircan, Judel (3), Özen, Keylegia (2), Arzum (2)
İlk periyot: 13-24
İlk yarı: 24-43
Üçüncü periyot: 37-64
EXtend Kadınlar Ligi’nde Levent deplasmanda Caesar Larnaka Gençler Birliğini 82-39 mağlup etti.
Baştan dona üstün olan Levent ilk devreyi 43-24 önde geçti.
İkinci yarıda da üstün olan Levent maçı 82-39 kazandı ve ikide iki yaptı.
Maçta Levent’ten Beren 21 sayı ile maçın en skorer ismi oldu.
Editör: Burhan CANBAZ