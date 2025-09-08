Filistin ile dayanışmak ve İsrail'in ablukasını kırmak için İspanya'dan yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na bağlı tekneler Tunus'a ulaşmaya başladı.

Küresel Sumud Filosu'na katılan İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Fransız-Filistinli Avrupa Parlamentosu üyesi Rima Hassan, Almanya'dan Yasemin Acar ile Brezilya'dan Thiago Avila’yı taşıyan tekne Tunus’a ulaştı.

İspanya’dan kalkarak Tunus’taki Sidi Busaid Limanı'na ulaşan teknedeki aktivistler, pasaport limandaki gümrük merkezindeki işlemlerini tamamladıktan sonra yüzlerce Tunuslunun katılımıyla yapılan destek gösterisinde basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda global medya kuruluşlarının Küresel Sumud Filosu'na sessiz kaldığını söyleyen İsveçli aktivist Thunberg, filoyu takip etmeyen medya organlarına tepki gösterdi.

Gazze’de yaşanan soykırımın kendilerinden toplanan vergilerle yapıldığını söyleyen Thunberg, “Her gün Gazze’de yaşananları yaptıkları haberlerle dünyaya ulaştırmaya çalışan ve gerçekleri dünyaya gösterirken can veren gazeteciler varken diğer yanda gazetecilerin ölümüne ve Gazze’de yaşananlara sessiz kalan global medya kuruluşları mevcut. Gazze özgür olmadığı sürece hiçbirimiz özgür değiliz.” diye konuştu.

- “Toplu soykırıma karşı durmak için bu yolculuğa çıktık”

Filoya ve Gazze’ye desteklerinden dolayı Tunus halkına teşekkür eden Avila, “Filistin'e verilen destek konusunda Tunus dünya ülkeleri arasında örnek gösterilecek bir yerde. İspanya’dan buraya yaklaşık 7 günde geldik. Yolda birçok zorlukla karşılaştık. Ama biliyoruz ki bu karşılaştığımız zorluklar Gazze’de yaşanan bir dakikalık zorluğun yanında hiç bir şeydir.” ifadelerini kullandı.

Avila, aynı hedef doğrultusunda bir araya geldiklerini, siyonist, sömürgeci ve işgalci bir devlet tarafından yapılan toplu soykırıma karşı durmak için bu yolculuğa çıktıklarını söyledi.

İspanya’daki tekneler yola çıkmadan Tunus’a gelerek eğitimlere katıldığını belirten aktivist Acar, Tunus’taki coşkulu karşılamadan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Acar, teknede beraber olduğu Thunberg, Hassa ve Avila ile İsrail’de cezaevindeyken birbirlerine çıktıkları zaman tekrar beraber teknelerle Gazze’ye gitme sözü verdiklerini söyledi.

Rima Hassan ise şu görüşleri dile getirdi:

“Yasemin, Thiago ve Greta ile birlikte Madleen teknesinde de beraberdik. Filistin topraklarına ilk kez ayak basıyordum çünkü ailem 1948'de sürgüne gönderilmişti. Filistin ve Tunus arasındaki dayanışmanın, uzun yıllara dayandığının farkındayım. Tutuklanıp yargılandığımızda, 100 yıl boyunca İsrail topraklarından menedileceğimiz söylendi. Hepimiz, ‘Devletiniz 100 yıl dayanamayacak.’ diye yanıtladık.”