ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'de 2 yıldır devam eden savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varılmasını istediğini İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ilettiği iddia edildi.

İsrail basınında, Trump'ın Gazze'deki savaşın sona ermesi için sunduğu ve 21 maddeden oluştuğu kaydedilen planla ilgili haberler yer aldı.

İsrail devlet televizyonunun (KAN) haberinde, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'in, Netanyahu ile dün New York'ta bir araya geldiği dile getirildi.

Söz konusu görüşmenin, İsrail'in, ABD'nin planında talep ettiği değişiklikleri görüşmek amacıyla ve Netanyahu ile Trump arasında 29 Eylül'de yapılacak görüşmeye hazırlık mahiyetinde gerçekleştiği kaydedildi.

Görüşmede, Witkoff ile Kushner'in, Netanyahu'ya Gazze'deki savaşın artık sona erme zamanının geldiğini söylediği, Netanyahu ile İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in ise ABD'nin planındaki bazı maddelere itiraz ettiği ifade edildi.

KAN'ın İsrailli başka bir yetkiliden naklettiği haberde ise "ateşkese varıldıktan sonra çatışmaların yeniden başlama ihtimalinin çok düşük olduğu" dile getirildi.

Kanal 12 Televizyonunun haberinde ise Netanyahu'ya yakın isimlerin, "Trump'ın Gazze'deki savaşa ilişkin tavrında bir değişiklik olduğu ve Netanyahu'dan savaşı sona erdirmek için net bir takvim isteyeceğini" söylediği aktarıldı.

Haberde, Tel Aviv ile ABD arasında tam bir koordinasyon olmasına rağmen Trump'ın Gazze savaşı konusunda gösterdiği "sabırda" bir değişiklik olduğu ve Netanyahu'dan söz konusu planda ilerleme sağlanmasını isteyeceği iddia edildi.

Kanal 13 televizyonunun haberinde ise Tel Aviv'deki üst düzey yetkililerin, ABD yönetiminin Gazze'deki duruma karşı "sabrının tükenmeye başladığını" düşündüğü ifade edildi.

Haberde, Beyaz Saray'ın son günlerde İsrail'e Hamas ile anlaşmaya varması için giderek artan bir baskı uyguladığı ve Trump'ın da 29 Eylül'de Netanyahu ile yapacağı görüşmede Gazze'deki savaşı sona erdirme konusunda kararlı bir tavır takınmasının beklendiği aktarıldı.

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun daha önceki haberinde, ABD Başbakanı Donald Trump'ın 23 Eylül'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze konulu toplantıda İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını kalıcı olarak sona erdirmesine ilişkin bir plan sunduğu ileri sürülmüştü.

Washington yönetiminin planının büyük ölçüde, Trump'ın damadı Jared Kushner ile eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in üzerinde çalıştığı "Gazze'de ertesi gün planından" oluştuğu kaydedilmişti.

Kanal 12'ye konuşan kaynaklara göre, Trump'ın planı, İsrailli tüm esirlerin serbest bırakılması, kalıcı ateşkesin sağlanması ve İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden kademeli olarak çekilmesini içeriyor.

Toplantıya katılan liderlere sunulan planda ayrıca Gazze Şeridi'nde Hamas olmaksızın bir yönetim mekanizması kurulması, bölgeye Arap ve İslam ülkelerinden askerlerin de yer alacağı güvenlik gücünün konuşlandırılması ve bölgenin yeniden inşası için Arap devletlerinden fon sağlanmasının da bulunduğu belirtildi.

ABD planı çerçevesinde İsrail saldırıları sonrası Gazze Şeridi'ndeki sürece Filistin Yönetiminin de dahil edilmesi öngörülüyor.

Mısır: AB, İsrail'e Gazze'de ateşkes sağlanması yönünde baskı yapmak için ciddi ve etkili adımlar atmalı

Öte yandan Mısır, Avrupa Birliği'ni (AB), İsrail'e Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması yönünde baskı yapmak için "ciddi ve etkili" adımlar atmaya çağırdı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurul toplantıları kapsamında Avrupa Birliği Kriz Yönetimi Komiseri Hace Lehbib ile bir araya geldi.

Görüşmede, bölgesel gelişmelerin yanı sıra özellikle Gazze Şeridi'ndeki durum, Gazze'deki kıtlık noktasına ulaşan felaket düzeyindeki insani durum ele alındı.

Görüşmede ayrıca ateşkesin hemen ardından Mısır'ın Uluslararası Erken İyileşme ve Gazze'nin Yeniden İnşası Konferansı'na ev sahipliği yapması için devam eden düzenlemeler gözden geçirildi.

Görüşme sırasında konuşan Abdulati, AB'nin, İsrail'e ateşkes sağlaması ve uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka uyması için baskı yapmak amacıyla ciddi ve etkili adımlar atması gerektiğini vurguladı.

Lehbib'e, Mısır'ın Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için devam eden çabaları hakkında bilgi veren Abdulati, konferansa ilişkin olarak AB ve uluslararası bağışçılarla koordinasyonun sürdürülmesi yönündeki isteğini dile getirdi.

Sınır Tanımayan Doktorlar, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze kentindeki faaliyetlerini durdurdu

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in Gazze kentindeki yoğun saldırıları nedeniyle faaliyetlerini askıya almak zorunda kaldığını bildirdi.

MSF, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Gazze kentindeki yoğun İsrail saldırısı nedeniyle faaliyetlerimizi askıya almak zorunda kaldık." ifadeleri kullanılan açıklamada, İsrail'in Gazze kentindeki acımasız saldırıları nedeniyle güvenlik durumunun kötüye gittiği belirtildi.

Artan saldırıların MSF personeli için kabul edilemez bir risk seviyesi oluşturduğu kaydedilen açıklamada, bu durum nedeniyle MSF'nin hayati tıbbi faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MSF Gazze Acil Durum Koordinatörü Jacob Granger, "Kliniklerimiz İsrail güçleri tarafından kuşatıldığı için faaliyetlerimizi durdurmaktan başka seçeneğimiz kalmadı. Gazze kentindeki ihtiyaçlar çok büyük ve en savunmasız kişiler hareket edemiyor. Yeni doğan bakımındaki bebekler, ağır yaralılar ve hayati tehlike arz eden hastalıkları olanlar büyük tehlike altındayken bu isteyeceğimiz son şeydi." değerlendirmesinde bulundu.