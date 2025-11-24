İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'ın askeri kanadının liderini öldürdüğünü iddia etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Beyrut'un Dahiye bölgesine düzenledikleri saldırıda Heysem Ali Tabatabai'nin öldürüldüğünü öne sürdü.

Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırıda, yoğun nüfuslu Dahiye bölgesindeki bir apartmanın hedef alındığı saldırıda beş kişinin öldüğünü, 28 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Hizbullah Tabtabai'inin ölümünü doğruladı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını ve büyük hasar oluştuğunu bildirmişti. Saldırıda, Hreyk Mahallesi'ndeki bir binanın üç roketle hedef alındığı aktarılmıştı.

Saldırı, aylardır Beyrut'un güneyinde aylardır düzenlenen ilk hava saldırısı oldu.

Hizbullah, İsrail ordusunun Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıda askeri kanadının lideri Heysem Ali Tabatabai'nin yanı sıra ölen dört üyesinin isimlerini duyurdu.

Hizbullah tarafından yapılan açıklamada, örgüt mensupları Mustafa Esad Berro, Rıfat Ahmed Hüseyin, Kasım Hüseyin Bercavi ve İbrahim Ali Hüseyin'in, Dahiye saldırısında öldüğü belirtildi.

Yedioth Ahronot gazetesine konuşan İsrailli bir kaynak da Beyrut saldırısının ardından Hizbullah'ın karşılık vermesini beklediklerini ancak bu olasılığa hazırlıklı olduklarını söylemişti.

İsrail devlet televizyonu KAN, Tel Aviv yönetiminin Beyrut'a düzenlediği saldırı öncesi ABD'yi bilgilendirdiğini öne sürmüştü.