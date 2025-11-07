İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, hem maliyetli olması, hem de teknik zorluklar nedeniyle yapımı bir türlü hayata geçirilemeyen İsrail gazını Güney Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya ulaştıracak Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı (East-Med) projesinin yeniden gündemde olduğunu söyledi.

Cohen, dün Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen toplantıda ABD, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) mevkidaşlarıyla yaptığı görüşmenin ardından Jerusalem Post gazetesine değerlendirmelerde bulundu.

Mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği görüşmede East-Med projesini de ele aldıklarını dile getiren Cohen, "İsrail'den Avrupa'ya doğal gaz boru hattı fikri yeniden gündemde. Bu, geçmişte tartışılan bir fikirdi ve şimdi tekrar gündemde. Amerikalılar artık önemli bir rol üstlenmeye hazır." dedi.

Cohen, bu projeyle Rus enerji rotasına alternatif olacak bir altyapı koridoru inşa edilmesinin amaçlandığını belirtti.

Kahire ile varılan ancak Tel Aviv'in onay vermemesi nedeniyle hayata geçemeyen İsrail doğal gazının Mısır'a ihracını içeren anlaşmaya dair ise Cohen, ABD yönetiminin Tel Aviv'den bu anlaşmaya onay vermesini istediğini ifade etti.

Cohen, sözlerine şöyle devam etti:

İsrail gazının Mısır'a ihracını içeren anlaşmanın yürürlüğe girmesine çözüm bulunacağına inandığını dile getirerek, "Amerikalılar Mısır ile doğal gaz ihracat anlaşması imzalamamızı istedi ancak biz hem güvenlik unsurlarını hem adil fiyatlandırmayı garantilemek istedik.

Gazımız için adil bir piyasa fiyatı almakta ısrar ettik. Mısırlılar kararlılığımızı anladıktan sonra sorunu çözmek için çok istekliler. Bir çözüm bulunacağına inanıyorum."

- Yapımı yılan hikayesine dönen proje

İsrail gazını Güney Kıbrıs ve Yunanistan üzerinden Avrupa'ya ulaştırmayı amaçlayan East-Med Projesi, uzun süredir gündemde. İlk olarak 2013'te gündeme gelen proje için İsrail, Yunanistan ve GKRY arasında 2020'de anlaşma imzalandı.

Anlaşma imzalansa da bu tartışmalı projenin inşa sürecine o günden bu yana başlanamadı.

Hem maliyetli olması hem teknik sıkıntılar nedeniyle East-Med Projesi'nin hayat geçirilmesinin zor olduğu görüşü hakim.

Söz konusu projeye başlanması halinde yapımının 7 yıl sürmesi ve yaklaşık 7 milyar dolara mal olması bekleniyor.

Yıllık 20 milyar metreküplük kapasiteye sahip olması planlanan bu hattın yalnızca İsrail'de keşfi yapılmış gaz rezervlerinden elde edilecek doğal gaz ile doldurulabilmesinin mümkün görünmediği, Mısır gazı eklense bile projenin sürdürülebilir olması için bölgede yeni keşiflerin yapılması gerektiği ifade ediliyor.