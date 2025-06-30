İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 700 binden fazla yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu 256 tahliye ve barınma merkezini hedef aldığı bildirildi.

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail, Gazze'de sivillere ve yerinden edilenlere yönelik sistematik suçlarını sürdürüyor. Evleri bombalanan ve hayatta kalmak için barınma merkezlerine sığınan ailelerin bulunduğu bu merkezler, kasten ve tekrar eden şekilde hedef alınıyor." ifadelerine yer verildi.

Sadece haziran ayı içerisinde İsrail'in 11'den fazla sığınma merkezine saldırı düzenlediği, bunun da uluslararası hukuku ve insani anlaşmaları hiçe sayan organize bir suçun parçası olduğu vurgulandı.

Bu saldırılarla birlikte, İsrail'in soykırım süreci boyunca hedef aldığı sığınma merkezi sayısının 256'ya ulaştığı, bu merkezlerde yaşayan 700 binden fazla kişinin, evlerinin ve yaşam alanlarının yok edilmesinin ardından en temel insani ihtiyaçlardan mahrum bırakıldığı aktarıldı.

Hedef alınan merkezlerin çoğunun eğitim kurumları olduğu, on binlerce öğrencinin eğitim aldığı bu okulların, İsrail tarafından doğrudan hedef haline getirildiği belirtildi.

Soykırım suçunun sürmesinden işgalci İsrail'in ve bu sürece ortak olan ülkelerin sorumlu olduğunun altı çizilen açıklamada, "İsrail’in okullara, tahliye ve sığınma merkezlerine yönelik suçlarını en güçlü şeklide kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine ve dünyadaki tüm özgür ülkelere "Gazze’deki soykırımın durdurulması, ablukanın kaldırılması ve İsrail'in yıktığı hayati altyapının yeniden inşası için harekete geçmeleri" çağrısında bulunuldu.

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana katliamlarını sürdüren İsrail ordusu, sık sık yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulları ve kampları vuruyor.