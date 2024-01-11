İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin, Beytüllahim ve Ramallah kentlerine baskın düzenleyerek 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek, buldozerlerle Filistinlilerin mülklerine zarar verdi.

Cenin'in birçok mahallesinde Filistinliler ile İsrail güçleri arasında çatışma yaşandığı, İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) baskın sırasında Cenin semalarında uçtuğu aktarıldı.

Öte yandan, Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçlerinin Cenin'e düzenlediği baskında 6 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

WAFA'da yer alan bir diğer haberde de İsrail güçlerinin Beytüllahim ve Ramallah kentlerine düzenlediği baskınlarda 4 Filistinliyi gözaltına aldığı kaydedildi.

İsrail güçleri, dün Batı Şeria'da 26 Filistinliyi gözaltına almış, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 5 bin 780'i aştığı bildirilmişti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 341 Filistinli hayatını kaybetti.